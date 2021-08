Salvini fala sobre Dugarigan uma semana depois e nega a realidade: “Ele não pediu para mudar o nome do parque, não há nostalgia no campeonato”

“Durigan fora do governo!” – Publique nosso humor no changelog.org

Matteo Salvini Páginas com Claudio Durigan. Uma semana depois Silêncio, Diante dos pedidos de Renúncia Venha do centro e comece ambos novamente Giuseppe Conte Isso dá Enrico LettaO presidente da associação protege o secretário adjunto das finanças. Faz Recusa Declarações emitidas por Dugarigan naquela noite 4 de agosto Latina estava pronta para falar, do palco, perto de Salvini. Expoente da Liga do Norte propôs mudar o nome atual Parque do Falcão e Porcelino, Dedicado a dois juízes mortos pela máfia, para renomeá-lo Arnoldo Mussolini, Irmão de Deuce. De acordo com Salvini, essas palavras Explorado: “Durigan pediu ao prefeito para não trocar o lixo Nomes para parques. Nada Nostalgia Do passado, ”explicou a Sona Bianca Rede Quatro. Em vez disso, durante o comício eleitoral, o subsecretário deixou claro que o parque “Ele definitivamente Retornar Deveria estar Sempre foi o Parque Arnoldo Mussolini “(ver Vídeo). Salvini ouviu com seus ouvidos A poucos metros de distância Pouco depois ele começou sua reunião.

No entanto, Salvini permaneceu por sete dias Em silêncioSem perceber a necessidade de negar, Especificamos Ou fique longe dessas palavras. Experimente agora Reduzir Pergunta, sem citar nomes Falcão e BolsaDois juízes antimáfia nomeados para o parque no verão 2017. “A esquerda está pedindo a todos que renunciem todos os dias – diz Salvini – Fascismo E o comunismo foi derrotado, não a Liga Sem nostalgia.. Mais importante, ele deixa claro que o presidente da associação é Durigan Não toque: “Aquilo é um O melhor Secretário Adjunto da Fazenda, é pai de Kota Sento ”.

“perguntar Latina Ele sabe qual é a história: o parque leva o seu nome Arnoldo Mussolini, Não em Benito, E a esquerda depois mudou de nome “, diz Salvini novamente Rede Quatro, Enquanto isso tomando cuidado para não falar que o parque é dedicado Dois juízes Morto pela máfia. Além disso, Arnoldo Mussolini – irmão de Deuce e diretor administrativo da Bobolo de Italia – Ele não é “bom irmão”, mas “ele” Arquivo corrompido e Liberdade”, Explicou Fato do dia a dia Historiador do fascismo Morro Kanali. Maria balcon, Irmã Giovanni FalconDepois das palavras que Dugarigan usou no palco, o magistrado que foi morto pela máfia em 1992 declarou: “Eles estão saindo Atordoado Inacreditável que eles tenham sido Bem pronunciado”.

Além disso, foram pronunciados por um subsecretário, um membro do governo. Chefe Mario Draghi Desta vez, ele está quieto, enquanto B.T. Movimento 5 estrelas Eles são livres e iguais Kirillini deve votar proposta de auditoria já apresentada pelos deputados no início de maio, Após o julgamento Página de fã Em que o político foi reabilitado O orgulho se orgulha de ser “colocado” no topo Polícia Financeira Geral investigando 49 milhões de membros desaparecidos da liga. Assim que investiu como o novo líder de 5 estrelas, O primeiro primeiro Giuseppe Conte Al Feito Ele definiu “Mutante A máfia e os muitos anos de luta devem ser abolidos Sacrifício Nossos melhores seres humanos, com o propósito de recuperar mais memória Armazém do governo“Dugarigan renuncia como subsecretário de Estado imediatamente” (A pedido do dirigente de Anpi Gianfranco Pagliarulo) No dia seguinte, sempre no nosso jornal, Secretário P.D. Enrico Letta Declarou que as frases da Liga do Norte eram “simultaneamente antifascistas e uma reminiscência de dois heróis civis, como Falcon e Porcelino”., Julgando-os “Incompatível Com ela Ficar Em administração “.

“Durigan fora do governo!” – Publique nosso humor no changelog.org