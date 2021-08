Green Pass, Circular do Ministério do Interior: “Os gerentes não precisam pedir documentos, exceto abuso ou violação de regras”

O Verificação de Identidade O dono do passe verde “H. Natureza preferida E garante a posse legal do certificado. Esta verificação será feita de qualquer maneira Requeridos Em casos Abuso ou violação Dos termos ”, por exemplo“ quando aparece Revela a contradição Com os dados pessoais no certificado “. Aqui está a solução Arredondar Ministério da Administração Interna – Ministro Louisiana Lamorges anunciou segunda-feira E assinado pelo Presidente do Gabinete Bruno Frattasi – Indica para resolver o nó tão discutido nos últimos dias: ou seja, se eu Titulares A partir de Bares e restaurantes Para ou não Solicitar documentos Para que os hosts “concluam” o controle do Green Pass. Basicamente, afirma o ministério, os expositores têm o direito de pedir carteira de identidade, mas Eles não são obrigados a fazê-lo, Se eles não estiverem em uma presença clara Tentativa de trapacearPor exemplo, a data de nascimento mostrada no passe não corresponde à idade do proprietário, ou do proprietário masculino (ou vice-versa) em relação a uma proprietária. Em qualquer caso, “a verificação questionável deve ser realizada de forma protetora Confidencialidade Da pessoa para com terceiros. “

Terça a Garantia de privacidadeRespondendo a, um Pergunta da região de Piemonte, Isso foi esclarecido Figuras identificadas como “verificadores” do passe verde pelo DBCM (incluindo proprietários de instalações de acomodação e empresas públicas) Legitimado Os documentos devem ser exibidos mesmo que não sejam elegíveis Funcionários públicos. Uma circunstância foi reafirmada na circular do Ministério: “É pertinente observar que o patrocinador é obrigado a divulgar o documento de identidade, mesmo que o reclamante seja um verificador – continua o texto – Não volte mais Na seção de poder público ”. E aponta“ Se Incompatível Multas (entre 400 e 1000 euros) entre o titular do certificado verde e o titular do mesmo Versão) Aplicar Apenas cliente, Onde eles não puderam ser encontrados Responsabilidade explícita E às custas do operador. ”Por outro lado, para shows e eventos esportivos,“ eles podem se qualificar para cheques O assim chamado, Funcionários empregados nesses serviços, funcionários pertencentes às listas adequadas de questers Sub Previsto em instalações esportivas da polícia. “

O documento termina com um lembrete de prioridadesNecessidade absoluta Muita atenção é dada Verificação e medidas de controle Sobre o uso real desses certificados, com referência específica Áreas mais afetadas Torna-os uma coisa específica porque existem funções que estão sujeitas a verificação Programação No Comitê Provincial de Ordem Pública e Segurança, bem como em Descendentes Mesas A natureza funcional dos questers. ”Ou seja, a programação é promovida Verificações de amostra Onde o uso do passe é obrigatório, especialmente um Alta concentração Do campus. A solução identificada contempla as demandas dos comerciantes, que foi tornada pública novamente nesta terça-feira pelo titular da Fife-Conformercio Roberto Kalugi: “Esperamos que o nosso pedido de documento de identidade só ocorra em local aprovado Nota falsa explícita Do certificado. Nesse caso, se o cliente se recusar a mostrar o documento, entraremos em contato com as autoridades. Não podemos ocupar o lugar de um funcionário público ”, disse ele.