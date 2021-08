Juventus: A chegada dos portugueses está confirmada

Parecia impossível, mas outra confirmação está chegando para o Zoo. De acordo com as últimas notícias do mercado vindas de Portugal, mais uma razão para a Bianconeri fechar com a Sanchez.

Mercado da Juventus: Confirmação da chegada do meio-campo

Juventus dá mais um passo para fechar o chute no meio-campo. Ou melhor, dar um passo para trás é apenas mais uma pretensão para o objetivo maior.

De acordo com rumores recentes de mercado, o pianoconário desperta interesse há muito tempo Renato Sanchez de Lily. Além do jogador de futebol para o mercado de verão A Juve também será o Barcelona.

Barcelona dropa Renato Sanchez

No entanto, Genendo Renato terá passe livre para Sanchez. Os problemas parecem ter se acumulado em Barcelona nos últimos dias. A saída decisiva de Lionel Messi adiciona mais pressão ao conselho de administração catalão. Considerando a enorme dívida do clube, agora ele é incapaz de realizar novas atividades de mercado.

Portanto, os jogadores que vieram neste verão ainda não foram registrados. Mas não só, os catalães também terão de lidar com o problema do ataque nas últimas horas porque Sergio Azero ainda estará ausente por várias semanas. Justamente por isso, é difícil para os espanhóis encerrar outras cenas importantes.

Conforme anunciado pelo Mundo Deportivo A chegada do meio-campista Renato Sanchez, de 23 anos, se tornou um problema. O campeão francês, que deu 4 assistências em 29 jogos na temporada passada, quer sair, mas Pars não tem forças para vencê-lo.

Juventus: Renato Sanchez com dinheiro de Demirel

A situação é diferente Juventus Renado trabalha para Sanchez ou Bijonic. Embora Jorge Mendes estivesse pronto para lidar com o Barcelona, ​​o O meio-campista só consegue 40 milhões de euros para deixar seu clube. Uma quantia não explicitamente disponível para os catalães neste momento, mas para Ju, que poderia usar a venda de Demirel para levar o jogador.