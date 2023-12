Vittorio Emanuele Parsi passa por uma cirurgia cardíaca de emergência após uma doença em Cortina: é muito grave – Corriere.it

Estas são as horas de grande pavor do destino Vittorio Emanuele Parsi é professor titular de relações internacionais na Catholica Milão, e um dos mais famosos analistas de problemas geopolíticos da Itália. parsi, 62 anos, Ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência em Treviso, depois de adoecer na noite de quarta-feira em Cortina d'Ampezzo. O Correio entende que sua condição é muito grave.

Parsi tem Ele sentiu fortes dores no peito Ele foi imediatamente levado às pressas para o hospital “Godivilla” em Cortina. De lá, avaliando a gravidade do seu estado, foi transferido primeiro para Belluno e depois para Treviso, onde o professor, ao final de uma intervenção de duas horas, Atualmente ele está internado na unidade de terapia intensiva. A previsibilidade é preservada.

Um Parsi é sempre atencioso Mudanças no sistema internacional após o fim da Guerra Fria, Política Externa Italiana e Segurança no Oriente Médio. No que diz respeito à questão da invasão russa da Ucrânia, ele é uma das referências mais constantes na mídia do nosso país.

Oficial da Reserva Naval (Em 2014 serviu no comando da UNIFIL no Líbano, onde recebeu a Medalha de Manutenção da Paz da ONU e a Cruz Comemorativa para Operações de Paz), acaba de publicar Parsi. Seu último livro, terra mãe. Ideia para uma nação de órfãos (Pombiano). Um ensaio sobre o passado do nosso país, do Risorgimento à “Morte da Pátria Fascista”, passando por Tangendopoli e o presente, “para propor uma revolução copernicana na forma de conceber a Pátria e recomeçar a contê-la”. , amando e protegendo a natureza”. Existem inúmeras colaborações com jornais, centros de pesquisa e universidades.