Quem viu a versão de Leo, nove jogos sem golos no campeonato português: seria o Sassuolo a presa certa para o recomeço?

Somente nos primeiros anos com os rossoneri Leão Ele não tinha alvo, dizia o relatório Gazeta do Esporte, e nesse caso é – pelo menos – justo. Carregando nas costas a responsabilidade do camisa 10 neste ano, o evento português soma apenas 3 gols neste campeonato. Última felicidade Rafael É um São Siro contra VeronaDepois, 9 jogos em que deu algumas assistências, mas Al Milão Isso não é o bastante.

Quem viu Leo?

Basta dizer que a produção de redes em relação ao ano passado Cortado drasticamente ao meio: Seis gols em quatorze jogos com 50 tentativas de chute, este ano ele se encontra com três gols e 25 tentativas de chute. E o sorriso parece estar vindo também Deve perderSe essa sempre foi a sua assinatura, agora foi substituída pela raiva, frustração e controvérsia em campo.

Tabu de San Siro

Avançar Giroud Este ano ele está lutando um pouco para marcar São Siro, mas só lá, porque nos campos lá fora ele pisava com frequência e de boa vontade. O atacante francês não marcou Casa do diabo De 26 de agosto, duas temporadas e 30 graus atrás, certamente não se parecia com ele. Com base em estatísticas e total de gols Oliver Ele tem um próprio Melhores temporadas de todos os temposMenos de 2011-12 MontpellierNunca envelhece.

O Milan volta a essas muralhas no sábado”Amigos“, e enfrentando SassuoloEsta é uma das piores defesas Uma liga. Por isso é importante mirar novamente nos dois maiores artilheiros rossoneri dos últimos dez anos: 47 Leão e 41 Giroud.