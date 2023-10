Civiltà Cattolica, novo diretor Gonçalves: Continuaremos a espalhar a fé

O novo diretor da La Civiltà Catholica Nuno da Silva Gonçalves: o primeiro jesuíta não italiano a dirigir o periódico histórico da Companhia de Jesus.

Define La Civilda Católica como uma revista “fiel à sua história, atenta aos problemas do nosso tempo e aberta ao futuro” e sobretudo capaz de “difundir a mensagem da fé”. É insípido Saudações editoriais Isto inclui o português e ex-reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana, historiador de formação e jesuíta. Nuno da Silva Gonsalves Jesus se apresenta aos leitores como o novo diretor da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias quinzenalmente Civilização católica.

Aliás, o primeiro número da revista será publicado neste sábado (7 de outubro), assinado pelo novo diretor que substituiu a 4159. Antonio Spataro foi recentemente nomeado Subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação. “Ao assumir o cargo de diretor de La Civilta Católica – bem consciente da responsabilidade que me foi confiada – agradeço em primeiro lugar aos nossos assinantes e leitores pela confiança e apoio. Queremos oferecer aos nossos assinantes e leitores uma revista que seja fiel a a sua história, atentos às questões do nosso tempo e abertos ao futuro, o que significa – escreve o Padre Gonçalves – que na leitura cristã da sociedade contemporânea continuaremos a empenhar-nos numa sintonia fiel e criativa com as posições do Romano Pontífice e do Santo Padre. Discípulo. É esta identidade que nos define como uma revista cultural que se aproxima dos 175 anos, nossa e reconhecível. No seu ensaio de despedida, o jesuíta português presta homenagem ao seu antecessor, António Spataro. Recorda os 12 anos à frente da revista. com gratidão pela sua “inspiração inovadora” e sobretudo pelos seus anos como editor (2011-2023) pela “internacionalidade, diversidade linguística e presença no mundo digital”. Jesuítas famosos como Padre Spataro (desde diretor emérito nos últimos anos Roberto Tucci E Bartolomeo Sorge) fará parte do Colégio de Escritores (Conselho Editorial) da revista, do qual é membro desde 1998: o jesuíta milanês o chamou para esse cargo. Gianpaolo Salvini.

Para a revista da Companhia de Jesus, fundada pelo napolitano Carlo Maria Curci em 1850 durante o reinado de Pio IX, uma nova era começa com o número 4159, porque, pela primeira vez na sua longa e prestigiada história, um não- Jesuíta italiano presidirá hoje.

A partir da esquerda, os últimos diretores da revista Della Civilta Cattolica até hoje são bem-sucedidos e todos italianos: Antonio Spataro, Gianpaolo Salvini, Bartolomeo Sorge e Roberto Tucci – La Civilta Cattolica