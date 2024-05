“FaceBoarding” é lançado em Milão Linate

Após meses de testes – e um hiato induzido pela pandemia – o FaceBoarding foi lançado oficialmente no Aeroporto Linate de Milão, um serviço que permite aos viajantes que desejam usar apenas o rosto como passe para acessar a triagem de segurança e embarcar em um avião. O avião saiu direto do portão.

A iniciativa O serviço oferecido pela Sea, empresa que administra o Aeroporto Municipal de Milão e Malpensa, é baseado em um sistema de processamento biométrico (desenvolvido pela Thales) e portões dedicados (criados pela Dormakba): juntos a infraestrutura é capaz de identificar o sujeito e permitir a passagem de os portões de segurança em diante.

O sistema está disponível para todos O sistema biométrico de reconhecimento facial – Sea identifica – está “disponível para todas as companhias aéreas que pretendam integrar os seus sistemas de check-in e embarque com o sistema FaceBoarding”. As primeiras a aderir à iniciativa foram a companhia aérea italiana ETA e a empresa escandinava SAS, que também participaram nas diversas experiências.

As duas gravações Mas como isso funciona? Os viajantes que pretendam utilizar este serviço deverão registar-se previamente nos quiosques de Linate ou através de uma aplicação para descarregar no seu smartphone que estará disponível a partir do próximo mês. As inscrições serão de dois tipos: uma anual e outra específica para a viagem que você pretende realizar.

Estágios Mais detalhadamente: Depois de fazer o check-in (através do telemóvel ou no balcão) – e enquanto aguarda a aplicação – deverá dirigir-se a um dos quiosques para se registar. Após consentir o tratamento dos dados pessoais, deverá registar o seu documento de identidade (passaporte ou cartão eletrónico) colocando-o no leitor ótico, devendo depois repetir o procedimento com o seu cartão de embarque. Então você precisa registrar a viagem olhando para a câmera frontal. Depois você pode seguir em direção às pistas designadas até embarcar. READ Cleanwatts apresenta o vice-presidente de recursos humanos, Soma Demini

Vantagens Uma vez registrado, não será necessário apresentar documentos de viagem (por exemplo, carteira de identidade ou passagem aérea) nas catracas que antecedem os portões de segurança (ou seja, detectores de metais e scanners de bagagem de mão) e no momento do check-in no portão. Na verdade, o sistema reconhece o rosto do indivíduo como já presente no banco de dados e, portanto, autorizado a voar.

Sistema “clássico”. Por ser voluntária, esta rota – desenvolvida em cooperação com a Autoridade Nacional de Aviação Civil e a Polícia Estadual – complementará a rota Clássica. Com a vantagem de que desta forma os tempos de controlo são significativamente reduzidos, principalmente para quem chega frequentemente perto da hora de saída do voo.

o teste O experimento terminou em 19 de fevereiro. Começou nas primeiras semanas de 2020 (quando a Alitalia substituiu a Eta), mas depois parou durante vários meses em conjunto com proibições de viagens e confinamentos causados ​​pela pandemia. Durante o período de testes, o FaceBoarding foi utilizado em duas rotas: Linate-Roma Fiumicino (com Ita Airways) e Linate-Estocolmo (com Sas) utilizando documento eletrônico (passaporte ou carteira de identidade eletrônica) para registro.

