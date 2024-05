A cara do TikTok está mudando: chega a tão desejada nova funcionalidade

O TikTok continua a evoluir e expandir seus recursos e se esforça para permanecer uma plataforma dinâmica e em constante crescimento.

Ao longo dos últimos meses, o TikTok continuou a surpreender os seus utilizadores com uma série de inovações e atualizações. O aplicativo, conhecido principalmente por seus vídeos curtos e virais, lançou um aplicativo de fotos dedicado, ampliando ainda mais a gama de ferramentas criativas disponíveis para seus usuários. Mas as novidades não param por aí: o TikTok está prestes a apresentá-lo Um recurso altamente esperadoque pode definir a plataforma Em concorrência direta com gigantes da indústria como o YouTube.

Este novo serviço promete revolucionar a forma como os utilizadores interagem com os conteúdos da plataforma, entre outras coisas, proporcionando oportunidades sem precedentes aos criadores de conteúdos. Os fãs do TikTok que procuram algo novo no aplicativo acharão esse recurso particularmente interessante e útil.

TikTok oferece algo novo que o coloca em concorrência direta com o YouTube

TikTok confirmou ao TechCrunch que é Teste o envio de vídeos de 60 minutos. Atualmente, esse recurso está disponível apenas para um número limitado de usuários, sem planos imediatos de expansão ampla. A introdução de vídeos longos representa uma grande mudança na plataforma que agora está disponível A duração máxima dos vídeos foi aumentada gradualmente: primeiro para 30 minutos para alguns criadores em janeiro, agora até 10 minutos para todos os usuários. Os criadores que vendem assinaturas podem enviar vídeos de até 20 minutos.

O TikTok revolucionou o cenário das mídias sociais com seus vídeos verticais curtos, mas agora está abrindo novos caminhos. A decisão de fornecer vídeos longos visa Fornecer mais espaço para os criadores se expressarem e se aprofundarem em seu conteúdo. Essa mudança pode aproximar o TikTok de plataformas como o YouTube, conhecidas por conteúdos de vídeo mais abrangentes e complexos.

No início deste ano, o TikTok enviou avisos a alguns criadores informando-os de que seu conteúdo receberia um “impulso” se compartilhassem clipes horizontais em vez de verticais. Esta etapa faz parte Uma estratégia mais ampla para estimular a produção de conteúdo de alta qualidade e aumentar o engajamento na plataforma. O programa de monetização do TikTok agora exige que os vídeos tenham mais de um minuto para acessar oportunidades de monetização, aumentando o impulso para conteúdo de formato longo.

A popularidade esmagadora do TikTok levou muitas outras plataformas, como Meta, YouTube e LinkedIn, a oferecer vídeos curtos. Curiosamente, agora, enquanto essas plataformas tentam imitar o sucesso da página “For You” do TikTok, esta última está se concentrando em conteúdo de formato mais longo e transmissão ao vivo. Formatos tradicionalmente associados ao YouTube e Twitch. O TikTok já organizou eventos de transmissão ao vivo de grande sucesso, como uma competição de música no ano passado, e continua a explorar novas maneiras de envolver o público além do conteúdo curto.