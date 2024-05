É preciso inserir um código para abrir conversas do Whatsapp: o novo recurso que protege de bisbilhoteiros

O WhatsApp permitirá literalmente que você bloqueie suas conversas privadas: como definir um código secreto?

Considerando que o WhatsApp é atualmente o aplicativo de mensagens mais popular e utilizado do mundo, é fácil imaginar quantos milhões e milhões de mensagens secretas são trocadas diariamente pelos usuários através dele. Embora a maioria de nós certamente pense que é melhor deixar “bate-papos inapropriados” sem serem lidos por ninguém, há muitas pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar com outras pessoas. Transferência de dados confidenciais relacionados a assuntos de trabalho, mesmo os sensíveis.

Qualquer que seja a motivação subjacente, muitos usuários do WhatsApp adorariam poder fazê-lo Torne alguns bate-papos inacessíveis Para que as pessoas erradas não possam lê-lo. Dado que hoje é possível acessar seu perfil do WhatsApp em vários dispositivos conectados, tornou-se real o risco de alguém ler nossas conversas em nosso computador ou tablet no qual estamos logados. No entanto, o WhatsApp encontrou uma solução.

O código secreto para bloquear conversas no WhatsApp

De acordo com o que foi relatado pelo WABetaInfo, Com a atualização mais recente do aplicativo, Compatível com dispositivos Android, será possível Bloquear o acesso a alguns chats Para pessoas que não possuem um código digital específico.

Para fazer isso teremos que Defina o código secreto do seu dispositivo principal, Geralmente pelo telefone. Este código estará vinculado a uma pasta especial para a qual poderemos mover todos os chats que pretendemos proteger.

Isso significa que com um código teremos acesso a todos os chats privados e não teremos que lembrar um código diferente para cada conversa. O código deve ser É inserido manualmente sempre que pretendemos abrir a pasta na pergunta.

Para mais segurança, A senha será definida simultaneamente em todos os dispositivos Conectado ao dispositivo principal. Isso significa que mesmo que deixemos o computador ligado e o aplicativo desktop aberto, ninguém conseguirá ler os chats colocados na pasta secreta: mesmo para abri-la em outros dispositivos, será necessário entrar no segredo digital código.

Obviamente, se decidirmos alterar o código de segurança do nosso dispositivo principal, o código será atualizado automaticamente em todos os outros dispositivos. atualmente O novo recurso ainda está em fase de testes beta Será disponibilizado a todos os usuários apenas no futuro, quando a Meta tiver certeza de que não causa problemas ao funcionamento regular do aplicativo. Para obtê-lo você precisará baixar o WhatsApp para Android versão 2.24.11.9.