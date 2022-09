Desprezo, Experimentador – Nerd4.life

Lançado em 21 de outubro no PC e Xbox, este trabalho já se destacou por sua inspiração declarada e óbvia do trabalho de H.R. Giger, visuais bizarros e foco no horror corporal. tentando desprezar No entanto, tivemos uma experiência muito diferente do que o gênero de terror está acostumado ao longo dos anos: pelo menos até onde chegamos, não há medos, nem inimigos ou monstros fugindo irremediavelmente para eliminar com as poucas balas disponíveis. Já se sabe que ao longo das aproximadamente seis horas de jogo também haverá momentos de ação, mas é claro que o foco do escárnio estará na atmosfera, na exploração e na resolução de quebra-cabeças repugnantes.

Não há diálogo no “desdém”. Durante a hora que passamos testando o início do jogo, não houve nenhuma frase, exclamação ou pensamento em voz alta. Em vez disso, nossa jornada perturbadora em uma aventura de terror Programa Ebb. Foi pontuado por ruídos repulsivos, uma mistura de ossos, tendões, músculos e minerais, em perfeita sintonia com os ambientes biomecânicos criados pelo desenvolvedor sérvio.

O primeiro apocalipse agora



Desprezo, o jogador não está em boa forma

Para ter uma ideia do que nos espera no Scorn, nem precisamos iniciar o jogo. Na tela inicial, você está na frente do seu rosto Carta, completamente nus, as unhas estão desgastadas e as veias são claramente visíveis ao longo dos ossos muito finos dos braços. Nós a vemos envolta no que parecem ser as raízes de um lugar estranho, mas o início do jogo não oferece nenhuma explicação de como ela chegou lá. Em um instante, vemos ele se arrastar em direção a uma torre majestosa, antes de cair no vazio e acordar em uma estrutura a meio caminho entre um templo e uma enorme prisão.

Passamos algum tempo olhando ao redor, focando em cada um bruto Detalhes: Você passa em frente a uma porta com um mecanismo estranho e caminha por corredores desolados, atravessados ​​por cabos e mecanismos orgânicos. Há uma luz no centro da sala, mas não está claro com o que você está trabalhando. Não parece haver nenhum perigo, mas então nos deparamos com um dispositivo biomecânico com uma rachadura no meio. Obviamente, decidimos fazer o que (não) qualquer um faria nessa situação: colocar o braço. A partir deste momento, o desprezo começou a ganhar vida.

estranho mecanismo de pena retrátil, um “plug” que lhe permite interagir com switches, máquinas e estações no cenário. Ele pode ser usado para ativar portais e abrir novos caminhos, mas quando chegamos a uma sala enorme com uma torre no meio, as coisas ficam muito divertidas.

Sem entrar em muitos detalhes, nos encontramos diante de um elaborado quebra-cabeça dividido em vários andares, envolvendo projéteis sendo movidos na ordem correta, máquinas de tortura e transporte sobre trilhos. o mistério Não foi particularmente complicado, mas sua realização foi lenta, triste e dolorosa, embora os desenvolvedores mais tarde nos revelassem que o mesmo quebra-cabeça tinha mais de uma solução possível.