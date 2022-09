Aqui estão os preços da Itália, o RTX 30 parece barato agora – Nerd4.life

Ontem à noite foi apresentado oficialmente RTX 4080 e RTX 4090Placas de vídeo de próxima geração da Nvidia, que estarão disponíveis nos próximos meses. Nas últimas horas eu Preços da Europa da Founder’s Edition, que se confirma serem tão altas quanto as do mercado dos EUA. Começa em 1099 euros para o RTX 4080 de 12 GB e passa para 1469 euros para a versão de 16 GB, enquanto para o RTX 4090 chega a 1949 euros.

O preço das novas placas Nvidia está em discussão nas últimas horas e não é difícil entender o porquê. De fato, em comparação com a geração anterior, os custos aumentaram significativamente: lembre-se que no lançamento do RTX 3080 custava 719 euros, enquanto o RTX 3090 “apenas” 1549 euros, o que é 400 euros a menos que a nova geração.



RTX 4090

Lembre-se que GeForce RTX 4080 Ela será equipada com 12 GB de VRAM G6x e será duas a quatro vezes mais rápida que as placas GeForce RTX 3080 Ti. A data de lançamento está marcada para novembro de 2022.

O topo da gama GeForce RTX 4090 Ela terá 24 GB de VRAM G6x e, novamente, será duas a quatro vezes mais rápida que as placas GeForce RTX 3090 Ti. Estará disponível a partir de 12 de outubro de 2022.

Não há dúvidas de que as especificações das duas placas de vídeo da série RTX 40 são impressionantes e prometem um salto significativo de desempenho em relação à geração anterior e também poderão contar com as promissoras novidades do DLSS 3.

Mas tudo isso é suficiente para justificar uma diferença tão notável de preço? Diga-nos o que você pensa nos comentários abaixo.