YouTuber descobre que está familiarizado com os últimos rumores sobre a Ubisoft, admite e pede desculpas – Nerd4.life

o YouTube Dan Allen admitiu ser o dono da conta The Real Insider, que foi postada por muitos Rumores Relacionado a jogos em desenvolvimento, incluindo o mais recente em Ubisoft Apresentação de Assassin’s Creed.

Allen se desculpou por seu comportamento e foi definitivamente inadequado do ponto de vista profissional. A razão é que ele não encontrou a informação fazendo uma pesquisa ou fazendo contatos por conta própria, mas obteve da própria Ubisoft, em uma apresentação a jornalistas, pela qual assinou NDA (Acordo de Privacidade). Em vez de cumprir a proibição, ele decidiu revelar tudo anonimamente.

Deve-se dizer que não é uma consciência espontânea, mas o resultado de um grande erro. Em suma, ele foi pego e agora tentando limitar os danos inevitáveis. Como foi descoberto? Basicamente, ele respondeu incorretamente, seu oficial, a uma pergunta dirigida a ele O verdadeiro interno no Twitter.

Percebendo o erro, Allen tentou excluir as mensagens e contas, mas não o fez a tempo, pois nesse meio tempo alguns seguidores tiraram fotos das respostas.

Allen postou uma carta oficial de desculpas em um esforço para se salvar, plenamente consciente de que poderia estar com problemas legais pelo que fez (dependendo do que está escrito no NDA).

Allen: “Peço desculpas a todos por minhas ações. Sinto vergonha de mim mesmo. Vou tirar um tempo para refletir sobre minhas decisões infelizes que nunca serão repetidas. Peço desculpas a todos que me apoiaram ao longo dos anos.”

Uma das primeiras respostas à sua carta veio de Jes Corden, que o aconselhou a encontrar um bom advogado. Além disso, para muitos, as desculpas não são suficientes, porque estão definitivamente atrasadas. A Ubisoft ainda não anunciou como pretende proceder.