Anunciados oficialmente os jogos da segunda quinzena de setembro de 2022 – Nerd4.life

Através das páginas do Xbox Wire, a Microsoft anunciou os novos jogos para Xbox Série X | S, Xbox One e PC Vem em um catálogo Xbox Game Pass um em Segunda quinzena de setembro de 2022 Para assinantes do serviço. No total, 10 títulos estão programados, incluindo o tão esperado Deathloop, disponível a partir de hoje.

Então vamos ver quais jogos estarão disponíveis no Xbox Games Pass na segunda quinzena de setembro de 2022:

Deathloop – Nuvem, PC e Xbox Series X – 20 de setembro

Hardspace: Shipbreaker – Cloud e Xbox Series X | S – 20 de setembro

SpiderHeck – Console e PC – 22 de setembro

Beacon Pines – Nuvem, Console e PC – 22 de setembro

Slime Rancher 2 (Prévia do jogo) – Nuvem, PC, Xbox Series X | S – 22 de setembro

Moonscars – Nuvem, Console e PC – 27 de setembro

Versão 1.0 – Nuvem, Console e PC – 27 de setembro

Vamos construir um zoológico – nuvem, console e PC – 29 de setembro

Valheim (prévia do jogo) – PC – 29 de setembro

Grande Prêmio da Patrulha Canina – Nuvem, Console e PC – 30 de setembro



Xbox Game Pass, aqui estão 10 jogos que aparecerão no catálogo durante a segunda quinzena de setembro de 2022

Indiscutivelmente, a mais notável entre as novas adições ao Game Pass é Deathloop, o popular jogo de tiro em primeira pessoa da Arkane Studios que estava disponível anteriormente no PS5 e PC. Como você pode ler em nossa análise, a versão do Xbox Series X não tem nada a invejar aos outros. O jogo também recebeu hoje o Gold Ring completo, uma atualização gratuita que inclui um final estendido e várias novidades de jogabilidade.

Dois anos após o lançamento em Early Access, Grounded está finalmente pronto para sair na íntegra em 27 de setembro com uma atualização de corpo inteiro que trará vários novos recursos, como novas armas, novas armaduras e outras criaturas como o horrível louva-a-deus para lutar .

Também mencionamos Moonscars (nos conserte aqui), uma mistura promissora de plataformas, combate e exploração não linear em cores escuras e sombrias, e Valheim, um jogo de exploração ambientado em um mundo de fantasia massivo inspirado na mitologia nórdica e na cultura viking.

Conforme relatado em uma notícia anterior, 12 jogos deixarão o catálogo de serviços da Microsoft em 30 de setembro de 2022.

O que você acha das novas adições do Xbox Game Pass para a segunda quinzena de setembro? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.