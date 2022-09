Solstício, revisão – Nerd4.life

De fato, os autores de Teseu e Lobo Solitário, Joe Denver, os italianos Responder ao estúdio de jogos Este jogo de ação foi lançado em 20 de setembro de 2022, inspirado em clássicos como Devil May Cry e Bayonetta, no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Com grande prazer, muitas vezes nos encontramos confirmando que o mercado italiano de videogames está crescendo cada vez mais com desenvolvedores criativos e dispostos que querem dar sua opinião na frente de todo o mundo. Hoje um novo projeto de boot se junta à lista que, ao longo dos últimos meses, temos certeza que muitos estarão assistindo: Soulstice.

Então a repetição é sentida de outro ponto de vista: Ajustar Como mencionado, é uma cidade única, em estilo medieval. É um lugar enorme, construído verticalmente desde as calçadas até o topo da cidade e do templo, como uma espécie de acrópole que se eleva até uma montanha. No entanto, infelizmente, a maior parte dessas áreas são salas de pedra, áreas de estar estéreis e esgotos. Nos estágios finais a equipe ousou um pouco mais, mas muitas vezes parece que não está realmente progredindo porque cada área parece idêntica à anterior. Para ser honesto, existem obviamente espaços totalmente repetitivos (de uma maneira inteligente e lógica para a arquitetura), mas também graças à paleta de cores muito estreita Soulstice cansa um pouco o olho do jogador, e também porque há muito poucos únicos e estilisticamente interessantes características nos ambientes, em geral Muito repetitivo. Pelo menos a nível técnico, Soulstice defende-se bem, dado que claramente não estamos a falar de produção AAA: o que importa é que o rácio de fotogramas é estável mesmo com detalhes elevados e o movimento é suave e sem soluços.

Lutando Soulstice, na verdade, um Dê profundidade às duas meninas Em termos de personagem e a maioria de seus diálogos são uma transcrição de diálogos anteriores, do início ao fim do jogo: parece que além de “as coisas estão piorando, não temos escolha a não ser seguir em frente, juntos vamos make it” duo não temos mais nada a acrescentar. Um dos destaques da trama, Briar e Lotte lutam para excitar o jogador.

Em geral, mesmo que você encontre um mundo desenhado de forma divertida, o Conspiração do solstício É cristalino e não é o ponto forte do pacote. As flutuações, se quisermos identificá-las, seguem uma a uma, mas todas são telefonadas e previsíveis. O que não é inteiramente convincente não é tanto o enredo geral quanto as sequências secundárias e até mesmo as trocas entre as duas partes.

O casal é enviado para Ilden, onde um deles abriu Josh , que fez com que todos os humanos e animais se transformassem em criaturas desfiguradas e loucas que obviamente só queriam nos separar. A trama gira em torno da personagem da parcialmente brutal Quimera, o passado das duas irmãs e os segredos da ordem sagrada da qual fazem parte. No mundo da fantasia sombria, é claro, nada é realmente limpo e, acima da intriga, inclui engrenagens menores, como Briar e Lute, que serão capazes de superar as expectativas e, claro, prevalecer.

Solstício nos fala sobre Keidas, um reino sagrado Um fino véu separa o mundo real e o mundo espiritual. Ao separá-los, corremos o risco de trazer destruição à criação e, para evitar que isso aconteça, contamos com a Quimera, ou duas pessoas se fundindo em uma por meio de um ritual. O corpo do primeiro aceita a alma do segundo e, assim, adquire habilidades superiores. o Ansar Eu sou realmente uma Quimera, composta por duas almas irmãs: Briar e Lotte. A primeira é a personagem que controlamos, enquanto a segunda atua como uma espécie de espírito guardião, tanto nas batalhas quanto na narrativa, pois é a voz da razão da irmã mais velha, que é mais ousada e impulsiva.

Lute e explore



Briar usa uma arma conversível para lutar em Soulstice

Até agora, não pintamos Soulstice de uma forma particularmente positiva, admitimos, mas há uma coisa a não esquecer: é jogo de ação A maior razão pela qual muitos compram é o sistema de combate e, desse ponto de vista, a ópera italiana se defende bem.

Vamos primeiro ver o básico sistema de combate. Através do Briar temos o controle do ataque, enquanto através do Lute temos poder sobre as principais habilidades defensivas do casal. O Briar funciona como você pode esperar: tem uma arma principal, uma espada e uma série de armas secundárias (seis, no final) que apresentam alcance, velocidade e eficácia contra certos inimigos e alguns movimentos exclusivos, como a habilidade usar um chicote como um gancho inimigo ou girar um martelo de guerra em um diâmetro amplo de semicírculo.

Músicas braços Você tem alguns grupos, todos com a mesma estrutura. Mesmo sem se aprofundar no Devil May Cry de alto nível, Soulstice ainda se defende bem em termos de suas ferramentas e infraestrutura de batalha. Corra rápido, levante os inimigos do chão, toque combos, troque de armas rapidamente e maximize o dano, priorizando uma variedade de movimentos feitos.



Alguns inimigos são intangíveis se os campos não forem ativados em Soulstice

Na verdade, Briar e Oud possuem um mantenha-se firme Que, se ampliado, permite ativar um curto estado de frenesi, chamado Furore, o que o torna muito poderoso e rápido e permite ativar um movimento final devastador. Se você mudar de arma constantemente, não sofrer dano e atacar sem interrupção, você também pode ativar a Fúria várias vezes em uma luta (se for longa o suficiente).

Soma-se a tudo isso outra mecânica, que é Campos. O alaúde pode criar cúpulas coloridas – azuis e vermelhas – que tornam certos inimigos da cor em questão invulneráveis, caso contrário é impossível derrotá-los. O acampamento não pode ser ativado indefinidamente, sob pena de perda de coesão e desaparecimento temporário do alaúde, portanto, você deve sempre ter clareza contra quem está lutando e ativar e desativar rapidamente o acampamento.

Por fim, deve-se considerar com muito cuidado Oud. Soul cuida do ataque automaticamente, tornando-se mais poderoso com maior coesão, mas acima de tudo nos permite ativar manualmente os movimentos defensivos. Qualquer inimigo prestes a nos atacar pode ser bloqueado pressionando uma tecla dedicada, mesmo quando não a vemos (o ícone de entrada aparece na borda da tela). Isso significa que você deve sempre ficar de olho no quadro geral, olhando não apenas para os inimigos mais próximos e aqueles que atingimos, mas a tela inteira para não perder a oportunidade de afastar o oponente, que está sendo empurrado para trás ou desacelerado baixa. por tipo. Trabalhar tanto na defesa quanto no ataque acelera a construção da coesão e, portanto, nos torna mais fortes. O oud também é o aspecto mais personalizável de um casal: a alma possui muitas habilidades que nos permitem adotar uma abordagem mais agressiva e perigosa ao combate, ou melhorar nossa sobrevivência. As habilidades podem ser reposicionadas a qualquer momento, para que você possa experimentar com segurança.

Recompensas do sistema de combate Soulstice Equilíbrio, velocidade e precisão. Portanto, é lamentável que a câmera se esforce, em média, para acompanhar a ação, especialmente nos espaços mais apertados, onde cabe facilmente nos cantos das salas. Ao adicionar a quantidade de itens a serem considerados, de vez em quando você pode ter uma pequena dificuldade em acompanhar o que está acontecendo na tela. Os desenvolvedores propõem um sistema de mira “fechado” que muitos sabem como são as almas, mas nem sempre é uma solução eficaz com um jogo tão rápido, e às vezes você perde tempo tentando travar a câmera no inimigo certo. de derrotá-lo.



Não faltam inimigos maiores e mais ameaçadores em Soulstice

Obviamente, você não gasta apenas tempo lutando. As batalhas de Soulstice são pontuadas por estágios totalmente narrativos, Prospecção e captação de recursos, bem como pequenas seções de plataforma de quebra-cabeças que exigem que você destrua alguns blocos que o impedem de progredir. O ritmo é excelente à medida que você se move de seção em seção sem fazer com que cada componente pese muito. Se não fosse pela repetição acima mencionada do cenário e dos diálogos, Soulstice teria fluído com grande prazer.

Para fechar a imagem é Bosfit, alguns estão ligados a inimigos que se tornam inimigos “comuns”. No entanto, não faltam confrontos únicos, em média, bem organizados e intensos, divididos em várias etapas. É lamentável que os vilões tenham pouco efeito no nível narrativo, mas pelo menos como design visual eles transcendem os inimigos primários. A trilha sonora também é divertida, principalmente nos confrontos mais importantes, que carrega o jogador e acompanha o ritmo acelerado dos chutes e dribles. Em vez disso, a dublagem é sem vergonha e sem muitos elogios.

Por fim, destacamos que se pode esperar Longevidade mínima Quinze horas, o que definitivamente aumenta se você quiser reiniciar para encontrar atualizações e desafios secundários (batalhas em arenas, em condições especiais) não concluídos na primeira rodada. Além disso, cada batalha e capítulo recebe uma pontuação, para que você possa jogar várias vezes em cada dificuldade para obter o máximo.