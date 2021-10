Bloodborne, um ataque cortado pela From Software recuperado por um mod conhecido – Nerd4.life

carregado de sangue Ele ainda está escondendo alguns segredos, agora seis anos e meio após seu lançamento no PS4. Um deles é ataques Era isso Cortes Dar de software Em comparação com as estruturas iniciais restauradas pelo famoso designer Lance MacDonald.

MacDonald apontou que o herói do jogo realizou um futebol americano No vídeo Bloodborne exibido na Gamescom 2014, intrigado pelo fato desse movimento ter sido recortado na versão final, ele buscou referências no código.

Parece que restaurar a manobra não foi difícil: bastou a corretora rodar apenas duas linhas de código para disponibilizar novamente a bola de futebol. Aqui está ele em ação no clipe que ele mesmo postou no Twitter.

Como você pode ver, a manobra permite que você desbloqueie a guarda dos inimigos primários e dê o golpe com grande facilidade, embora seja provavelmente ineficaz contra oponentes mais perigosos, especialmente os chefes.

Imaginamos que a From Software decidiu eliminá-lo para evitar minimizar algumas ameaças injustificadas: tornar o jogo mais simples não seria semelhante ao time japonês, na verdade.

Enquanto isso, você sabe, continuamos falando sobre Bloodborne 2 para PS5 e o Remaster que também será lançado para PC: veremos se esses rumores se provam verdadeiros.