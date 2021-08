As TVs LG OLED de 42 “otimizadas para videogames serão lançadas em 2022? – Multiplayer.it

LG Pode lançar novo TV OLED de 42 polegadas Otimizado especificamente para videogames em 2022, de acordo com o The Korea Economic Daily, e, portanto, não é uma fonte oficial, mas provavelmente bem versada.

Por outro lado, esta é a mesma fonte que recentemente forneceu informações sobre as TVs QD-Display da Samsung com tecnologia QD-OLED, então parece que está totalmente relacionada às questões de produção dessas telas para empresas coreanas.

Esta não é a primeira vez que se fala em uma tela OLED de 42 polegadas: o novo corte já apareceu no contexto CES 2021, referido como um projeto em desenvolvimento na LG Display, para também ser adicionado ao formato de 83 polegadas já utilizado por outras empresas.

avançar para formatos menores É muito moderno, o de 48 polegadas foi lançado oficialmente no ano passado e ainda raramente é difundido, mas é muito procurado por alguns segmentos do público. Entre estes estão jogadoras, que estão procurando por peças menores para usar talvez em estações de trabalho “desktop”, onde 48 “ainda é um pouco largo demais.

Em resposta a essa necessidade, as TVs OLED de 42 “podem ser perfeitas e a ideia da LG é tão melhore Uso máximo com videogames. Segundo a fonte coreana, o lançamento dessas telas já estava previsto para o segundo semestre de 2021, mas tudo foi adiante até 2022.

Neste ponto, o show pode ir ao vivo no CES 2022, previsto para janeiro. Ainda não há recursos oficiais, mas os novos monitores OLED de 42 polegadas quase certamente terão 4K Ultra HD e, possivelmente, até mesmo com os recursos HDMI 2.1, capaz de até 120 Hz e com suporte a VRR, G-Sync e FreeSync, como os modelos CX e C1 atuais.

Dolby Vision de 4K e 120Hz também é provável, um recurso introduzido este ano por meio de atualizações de firmware e suporte do Xbox Series X | S.