Vista da lua azul com planetas gigantes. Contamos o que aconteceu »ILMETEO.it

Tempo: exibição de lua azul com planetas gigantes. Nós contamos o que aconteceu

A lua azul está chegando, no domingo, dia 22 de agosto, será visível em quase toda a ItáliaDomingo, 22 de agosto O “lua Azul‘, com planetas gigantes, e também era perfeitamente visível na Itália. Na verdade, a lua cheia ocorreu em Raw 14/02/2018, mas é claro para ela Visibilidade máxima Lugar, colocar seráAssim que o sol se põe, isso definitivamente ajuda condições climáticas temperadas (Prevê-se um furacão em quase toda a Itália, com exceção de algumas regiões alpinas.)

Não é um evento raro, desde então Acontece a cada 2-5 anos Que várias luas cheias ocorrem em poucos meses.

Jornal República, em sua versão online, Explique por que é chamado assim: Quem pensa em ver um satélite todo azul ficará desapontado, pois nestes termos Não significa mudança de cor, se apenas Definição da terceira lua cheia de verão (ou melhor, 2 de agosto).

Portanto, ao contráriolua Vermelha‘, que na verdade está mais vermelho do que o normal, aquele que gostou do domingo às 22h estava simplesmente lá Terceira lua de verão 2021 O próximo dia será 31 de agosto de 2023.

A lua de 22 de agosto, acrescenta Paolo Volpini, da União dos Astrônomos Italianos (Uai), permite que até os menos experientes possam identificar mais facilmente os planetas gigantes do céu, Júpiter e Saturno, que nas horas centrais da noite culminará no sul: após alguns dias de oposição a eles, eles parecem maiores e mais brilhantes do que o normal. ”. Para facilitar a observação, mesmo sem perturbar a lua, a UAI organiza a iniciativa “Notti dei Giganti”, com noites de observação em toda a Itália programadas para 27, 28 e 29 de agosto.