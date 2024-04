PS5 e Xbox ignorados pela Geração Z no Japão: eles jogam principalmente em dispositivos móveis, de acordo com pesquisa

De acordo com a pesquisa de 2023 realizada por Shibuya109, 80% dos membros da Geração Z, atualmente entre 15 e 24 anos, costumam jogar videogame, com 44,9% jogam todos os dias E que gasta em média 100 minutos por dia nesses assuntos.

“Geração Z” significa aqueles nascidos entre 1995 e 2010, portanto, um público bastante jovem, mas não muito jovem, que em outros lugares constitui uma parcela significativa do usuário padrão de console, mas obviamente não no Japão.

de acordo com reconhecimento Foi publicado há algum tempo pela Shibuya109 Entertainment, mas agora foi restaurado pela imprensa ocidental, e parece que aqueles afiliados à Geração Z no Japão eles estão bem Não muito interessado Para consoles tradicionais em particular Série PS5 e Xbox com a grande maioria destes participando diariamente Jogos para celular .

Nintendo Switch e PC são muito superiores ao PlayStation e Xbox

Série PS5 e Xbox

Portanto, é certamente um público ativo na frente de jogos, exceto que não parece interessado em consoles tradicionais “high-end” e caseiros, por assim dizer: basicamente, PlayStation e Xbox não estão entre as plataformas de escolha, com apenas o Esperava-se que a Nintendo Switch aparecesse com alguma consistência, seguida do PC Personal, mas as plataformas móveis dominam tudo.

aqui resultados Da pesquisa em que plataforma de jogos foi mais usada pela Geração Z no Japão:

Móvel 94,7%

Nintendo Switch 38,5%

PC 33,2%

Comprimidos (26,5%)

DP (12,2%)

Não se trata de percentagens calculadas sobre o todo, ou seja, a sua soma não equivale a 100%, pois derivam de múltiplas escolhas possíveis apresentadas aos utilizadores.

E pelo que parece, também parece NintendoDSque na verdade foi descontinuado em 2023, é mais popular que o PS5 e o Xbox Series segundo alguns comentaristas. Isso também pode ser explicado pelo custo maior que esses consoles exigem, mas isso não explicaria o Nintendo Switch estar em uma posição tão elevada. em comparação com outros consoles.

Porém, mesmo aqueles considerados “hardcore gamers” entre os que participaram da pesquisa, ou pelo menos os jogadores tradicionais, parecem estar… Concentre-se mais no PC e no Nintendo Switch Comparado com outras plataformas. Parece também que para os membros da Geração Z no Japão, jogos gratuitos e títulos menores são muito mais populares do que os jogos clássicos de console AAA.