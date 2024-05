A Apple quer revolucionar o mundo dos ratos: foi registrada uma patente que muda tudo

A Apple registrou recentemente uma patente para seus mouses que provavelmente mudará tudo. Esta é uma revolução abrangente.

Entre as empresas de tecnologia mais reconhecidas e respeitadas do mundo, Um deles poderia ser apenas a Apple. O OEM de Cupertino construiu uma reputação inigualável ao longo dos anos, baseada em campanhas de marketing sempre bem-sucedidas Produtos que conquistaram a aprovação dos consumidores. Não são apenas os iPhones, esse é o grande argumento de venda Maco IPADmaçãs Ele assisteo Airpods E assim por diante.

Todos produtos exclusivos que representam o padrão em que milhões de entusiastas de maçãs picadas confiam. Mas, infelizmente, também para a empresa da Califórnia Não faltaram fracassos. E um deles é ele rato, Nunca foi apreciado devido a algumas deficiências demonstradas e comprovadas por especialistas.

Um exemplo disso é Sistema de carregamento por cabo, que não permite o uso de tecnologia sem fio. Mas as coisas podem mudar em breve. A Apple realmente tem o Dr.Patente depositada Nos últimos dias, o que indica uma mudança total. A empresa decidiu: queria revolucionar o mundo dos ratos.

O novo mouse da Apple: a patente deixa todo mundo sem palavras

Se for Os últimos ratos da Apple Não foi particularmente apreciado pelos utilizadores, pelo que a nova patente emitida pela empresa na Califórnia pode ser Mude as cartas da mesa para sempre. Na verdade, parece agora que a gigante da tecnologia quer revolucionar este mundo, com um novo dispositivo que possui algumas características únicas nunca antes vistas.

Em vez de se concentrarem no design e nos materiais, desta vez os engenheiros trabalharam num aspecto em particular. Qualquer possibilidade Respondendo ao desejo do usuárioIsso se deve a uma série de controles baseados em acelerômetros e tecnologias semelhantes. Isso significa que se você mudar de direção ou levantar o dispositivo, o mouse aparecerá Você responderá de forma diferente.

Como se estivéssemos tendo algum tipo de confronto Do stick analógico aos controladores. Com dimensões maiores que garantirão maior aderência e precisão. Lembrando que desta vez será utilizado apenas um dedo, Em vez disso, toda a palma da mão.

Também focaremos claramente no design, como a Apple sempre quis. A ideia é proporcionar um aparelho mais confortável com materiais que não cansem após horas de uso, mas o verdadeiro foco está na tecnologia de inclinação. Veremos se esta simples patente ganha vida assim Poderíamos estar testemunhando uma mini revolução.