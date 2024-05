Ghost of Tsushima no PC coloca suas mãos em primeiro lugar: não há PSN para um jogador

Faltam apenas alguns dias para Também estreia no PC para Fantasma de Tsushimaum título original da Sony que chegou em 2020 no PS4 e mais tarde com O diretor disparou No PS5 – agora esperado para 16 de maio no PC.

Jogo Golaço Faz parte do plano da empresa japonesa expandir sua base de jogadores para o mundo do PC, que – como evidenciado por – está funcionando bastante bem Casos como esse Mergulhadores do Inferno 2Os números eram surpreendentes.

No entanto, um gerenciamento de comunicações especificamente terrível Mergulhadores do Inferno 2 Certamente fez com que uma lâmpada acendesse na cabeça de Sucker Punch, que foi o que ela correu para fazer hoje. Coloque um ponto “i”.Pegar Fantasma de Tsushima Longe das polêmicas que afetam o jogo de Arrowhead.

Nessas horas, de fato, foi tomada a decisão prometida de obrigar os jogadores do Steam a também terem uma conta na PlayStation Network para jogar Mergulhadores do Inferno 2 Tornou-se uma realidade, e tem suscitado muitos debates, entre aqueles que não querem fazê-lo por causa do inconveniente, aqueles que temem a segurança das contas PSN – que são consideradas inexistentes em comparação com as contas Steam – e aqueles que fisicamente , devido à sua localização geográfica, Ele não pode ter um perfil na PlayStation Network.

Diante dessas dúvidas, por enquanto Sony ainda não tem uma resposta E quem comprou o jogo, mas não consegue criar um perfil na PSN, não sabe o que fazer.

Então, aqui está a conta oficial da Sucker Punch explicando isso Você não precisará de uma conta PSN para jogar o jogo single player Fantasma de Tsushima no computador. No entanto, será útil se você quiser jogar no modo multijogador online Mitos.

Como lemos no tweet:

“Só para você saber, é necessária uma conta PSN para o modo multijogador online em Legends e para usar a sobreposição do PlayStation. Não é necessário Para jogar um jogo para um jogador.”

Então, resumindo, você quer curtir o campo Fantasma de TsushimaVocê não precisará mudar primeiro para uma conta da PlayStation Network: você pode simplesmente comprar o jogo, baixá-lo e jogar sem complicações.

Para mais informações sobre Fantasma de Tsushimaque você também pode encontrar em Desconto em Jogos instantâneosRecomendamos a análise completa do vídeo.