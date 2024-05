Chico Fordi retorna hoje à Itália, sua família: ‘A intervenção de Meloni acelerou o processo’

Chico Forti, 65 anos, natural de Trentino, foi libertado nos últimos dias de uma prisão na Flórida após uma longa detenção e chegará hoje à Itália. Isto é o que aprendemos de fontes informadas. Soube-se que um Falcon 2000 da 31ª Divisão da Força Aérea Italiana já partiu de Miami para trazer para casa o empresário, condenado à prisão perpétua por homicídio. O avião com o portie pousará no aeroporto militar de Pratica di Mare no início da manhã. Ele será então levado para uma prisão de Verona para aguardar novos procedimentos.

Desejo de família

Não houve comentários firmes da família e amigos de Fordi sobre seu retorno à Itália. No entanto, há esperança de que “este caso de 25 anos chegue ao fim em breve”. Foi também apontado que “a intervenção do governo Maloney nas últimas semanas acelerou este processo”.

Advogado de Fordi: “Satisfeito com seu retorno à Itália”

“Estamos muito satisfeitos em saber que Chico Fordi regressou a Itália, o que é uma óptima notícia”. A informação foi divulgada pelo advogado Carlo Delle Vedov, um dos advogados que acompanhou o processo de regresso do Trentino, de 65 anos, dos Estados Unidos, quando falou à agência ANSA. “A extradição de Fordi para Itália representa a conclusão de todos os procedimentos judiciais perante as autoridades dos EUA”, acrescentou. “Falámos pela última vez com o Fordi na segunda-feira, ele estava um pouco ansioso, falávamos todas as segundas-feiras. Agradecemos a todas as autoridades italianas e americanas que acompanharam o seu caso”, concluiu Delle Vedov.