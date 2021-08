Milão, Baguio a um passo: esperando fumaça branca | Notícia

Enquanto isso, a caça ao meio-campista continua: o encontro com Croton está previsto para o Messias, mas os rastros da Coroa e da Sérvia estão sendo seguidos

பகயோகோ Está pronto para se tornar um jogador Milão. Rosonery Club e The Chelsea Fizeram novos contatos nas últimas horas e as festas chegaram muito perto, então o sinal verde deve ser a hora. Os agentes do jogador falaram muito sobre o empréstimo ao clube de Londres e sobre a importante nomeação prevista para terça-feira. Acordo com Pacquiao, que ganhou o Rosário 2,5 milhões de euros, Já faz alguns dias. Enquanto isso, uma caçada Atacando o meio-campista, Ou “7” a “10” e vice-versa, e entre os muitos nomes lançados nas últimas semanas estão os outros três nomes no caderno de Maldini e Mazara: Jr. Messias, Jesus Corona e Pablo Sarabia.

Primeiro, com a camiseta protagonista com 9 gols em 36 jogos no último campeonato Croton, Está agendada para terça-feira uma reunião para conhecer as condições que poderão ser causadas pela empresa calabresa, que pede neste momento 10 milhões de euros. O brasileiro, que chegou à Série B apenas em 2019 após um longo treino entre Excellence, Série D e Série C, nem é preciso dizer que ficará feliz com a transferência para o Milan, o que pode fechar um círculo para ele.

Opcionalmente Jesus Corona O jornal português revelou Esportes. O mexicano de 28 anos tem um contrato de um ano com o Porto e está a avaliar as ofertas de clubes portugueses. No momento, a demanda é de pelo menos 20 milhões de euros, enquanto o Milan não quer passar de 10. Por enquanto não há acordo, mas tudo perto do fim do mercado é possível e atrás da muralha do Porto.

Parece que está atrás da parede Pablo SarabiaSe ele quiser encontrar uma vaga para 20 milhões depois de vir para o PSG no verão de 2019, provavelmente terá que mudar o vento. Seu contrato expira em 2024, mas ele pode se endividar porque Pochettino cancelou a venda da Traxler. A solução temporária, claro, seria boa para os dirigentes do AC Milan também, mas o jogador tem um salário significativo (4 milhões líquidos por temporada).

O mercado tem oito dias para fechar e está pegando fogo porque o Milan tem que tentar consertar a última parte do quebra-cabeça que falta à equipe de Stefano Pioli. O resultado final parece muito próximo: Tiemoué BakayokoNascido em 1994, ele deixou o Chelsea e queria retornar aos rossoneri. Seu contrato expira em junho próximo, mas o clube londrino utilizou uma regra para estendê-lo até 2023, quando Milan e Chelsea negociam agora termos de empréstimo com direito a resgate. A operação ainda não é considerada encerrada porque os números ainda não foram apurados, mas o francês teria concordado em reduzir seu salário em troca. Também houve contatos entre as partes à noite, e o sinal verde pode vir na terça-feira também.

Veja também

Milão

Produzido por Milan, Bellegri: Ele tem uma dívida de um milhão