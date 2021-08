Doença súbita aos 50, foto de vacina há um mês – Libero Cotidiano

Prefeito de Chiwari, Marco de Capua, 50, morreu de uma doença repentina enquanto se preparava para ir de férias com sua esposa e dois filhos. “Dissemos adeus depois do almoço. Ele riu Ele nos disse para não incomodá-lo com as notícias, Porque ela queria passar uma semana de férias com os filhos. Em vez disso, estamos aqui e não podemos acreditar “, disse o prefeito Antonio Ceclerba Al Século XIX.

A peça se passa em poucos minutos na casa do prefeito. Depois de adoecer, ele perdeu a consciência. Então a esposa imediatamente pediu ajuda. Na chegada, A equipe médica fez todo o necessário para salvar a vida do homem. No entanto, foi decidido transferi-lo para o pronto-socorro do Hospital Lavagna, onde de Capua faleceu. O líder da Ligúria também expressou suas condolências Giovanni Thotti: “Vai com ele um jovem prefeito, mas nos últimos anos tem se mostrado Primeiro cidadão experiente e talentoso “. “Antes de ser um bom prefeito, ele se apaixonou por Chiavari, Ele é um bom homem. “, Comentado Matteo Salvini.

Ziawari Meyer – que venceu a eleição em 2017 e queria concorrer a um segundo mandato – é atleta, ex-rover e Ele não tem problemas de saúde. Em seu perfil no Facebook, como ele aponta Thakospia, Postado por – em 22 de julho passado – Sua foto após a segunda dose da vacina anti-Govt: “Acabei de terminar meu curso de vacinação Pfizer hoje“, Escreveu.