Torcedor de Mattarella, o último de seus sete anos: ‘O vírus mudou, a vacina é um dever cívico-moral’ – Política

“A epidemia ainda não ficou para trás. O vírus sofre mutação e se mostra mais contagioso. Quanto mais longo seu ciclo, mais frequentes e perigosas podem ser suas mutações. Só as vacinas podem nos controlar. Por esses motivos, a vacinação é uma moral e dever cívico. ” Isto foi afirmado pelo presidente Sergio Matterella em um evento de fãs.

“A epidemia fez grandes sacrifícios em muitas áreas. É grave em todos os lugares. Exorto aqueles que estão no mundo escolar. Registramos danos culturais e humanos. Devemos reagir imediata e resolutamente ao sofrimento psicológico generalizado.

“Embora os efeitos de muitas das vítimas possam não ser catastróficos, nenhuma comunidade pode tolerar muitas epidemias. Sem um senso de foco e responsabilidade, corremos o risco de uma nova paralisia da vida social e econômica; novos fechamentos generalizados; consequências mais graves para as famílias e empresas “.

“A liberdade é uma condição essencial, mas o vírus que controla nossa liberdade hoje não são as ferramentas e regras para derrotá-la. Se a lei não estabelecer o contrário, podemos dizer ‘a vacina não entrará em minha casa’. Você tem o direito de ser sem risco de infecção porque querem dizer ‘o vírus não entrou na minha casa’.

“Espero que as forças políticas continuem trabalhando pelo bem comum do país, em face de um período de retomada de melhores oportunidades. Perigos para a saúde, a economia e a sociedade. Não pense que estão atrás de você.

“Acredito firmemente que a consciência social e a responsabilidade coletiva prevalecerão. A liberdade é uma condição inevitável, mas o vírus que controla nossa liberdade hoje não são as ferramentas e regras para derrotá-la. a vacina não vai entrar na minha casa. “Não posso falar, não posso falar isso em lugares compartilhados, onde outros têm direito, ninguém te traz o risco de infecção porque querem falar:” O vírus não vai entrar em minha casa “Disse o presidente Sérgio Matterella no evento de fãs.

“Da UE vêm os primeiros indícios do plano da próxima geração. As intervenções e reformas planeadas têm agora de se tornar realidade: não podemos falhar: é uma prova que se aplica a todo o país, sem distinção. É preciso formar um melhor habilidade. “.

“Quando essas intervenções com visão de longo prazo têm um impacto profundo e têm consequências duradouras, é essencial praticar uma melhor capacidade de escuta e mediação. Mas então é necessário tomar decisões claras e eficazes que respeitem as responsabilidades assumidas.”

O “mundo da informação” e “principalmente a mídia impressa” experimentaram os “efeitos da epidemia”. O presidente do estado, Sergio Matterella, fez o anúncio em evento de torcedores. A revisão deste modelo não pode ignorar a reafirmação dos direitos fundamentais da liberdade, que constituem a pedra angular da nossa Constituição e da União Europeia. A resolução, dedicada ao relatório do Parlamento da UE sobre o Estado de direito, centra-se na ‘liberdade e diversidade dos meios de comunicação social’ e na ‘protecção dos jornalistas’.

As garantias estritas e autónomas são o reconhecimento dos jornalistas inscritos na Ordem, pelo que a convocação para o exercício de uma atividade que se enquadre no âmbito de determinadas normas éticas deve partir da segurança social e aplicar garantias pelo menos equivalentes às das categorias de trabalhadores. Destes, é razoável presumir que a garantia geral garantida a todos os empregados é válida em benefício do aposentado. Os mesmos critérios devem ser aplicados às redes de segurança social ”.

“Na imprensa, surge a teoria de que às vezes uma afirmação que não é negada deve ser entendida como confirmada”, disse o chefe de Estado durante a cerimônia de torcida. “Por exemplo, se você ceder ao hábito difundido de se imaginar se escondendo atrás do Grinol quando quiser resistir ou provocar uma negação, o presidente será forçado a um exercício muito difícil e importante: negar todas as falsificações, especialmente mensagens fabricadas com acrobacia exercícios