Amizade luxuosa termina em empate

Download de graça App de Fontmaster e Crie sua própria liga de futebol de fantasia!

Roma amigável – Luxo amigável Roma Mourinho, durante a retirada portuguesa, foi confrontado Porto Por Sergio Concio. A partida, que terminou empatada em 1 a 1, pareceu, por muito tempo, amistosa.

Mourinho Usa o melhor sistema possível, mas sofre o maior ódio dos portugueses no primeiro tempo, ele toca no gol da vantagem em alguns casos. Definitivamente existe um dos melhores em ginecologia Rui Patricio Com a ajuda de Smalling e Mancini, ele construiu um muro contra os ataques portugueses.

Na segunda metade o Roma Aumente as revoluções e encontre benefícios Mancini, Vence com eficiência e pode desviar um pontapé de canto Janiolo, Antes do sorteio de Witter Ferreira aos 89. Como mencionado, o jogo vivenciou momentos de real sentimento competitivo semelhante à luta entre Mikdirian E Pepe pela rápida entrada dos portugueses na língua armênia.

Amistoso Roma-Porto: Relatório da partida e pontuações

Marcadores: 57 ′ Mancini, 88 ′ Ferreira

Porto (4-4-2): Diego Costa; João Mário, Pepe, Embemba, Manafe; Ottavio, Bruno Costa, Sergio Oliveira, Pepe; Tony Martinez, Tharemi.

Disponível em: Marquesin, Cardoso, Light, Morgano, Ferreira, Diaz, Mathews, Francisco, Zaidu, Rodrigo Valente, Caracas, Cruzik, Romero, Vieira, Nanu, Ramos, Fernando, Evilinson, Mexito.

Todos.: Sérgio Conceição.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Carstarp, Mancini, Smalling, Calafiori (69 ′ Ibanes); Turbo (45 ′ Villar), Tiawara (93 ′ Bow); Janiolo (68 ′ Perez), Bellegrini (89 ய Cumbulla), Miktirian (68 ′ El Sharavi); Dzeko. Todos: Mourinho.