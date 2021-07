Santa Maria Capua Vettere, Diretora inicia processo de cancelamento de nomeação – Corriere.it

A partir de Francesca del Boca

O procedimento para revogar a nomeação contra Elizabeth Palmeier, a diretora da prisão de Santa Maria Capua Vetter, se resume a “comportamento irregular”. Ele permitiu que seu camarada acompanhasse um senador em reuniões com prisioneiros

Comportamento anormal. Esta é a alegada acusação Elizabeth Palmyra, Diretor das Prisões Santa Maria Capua Vetter “Francesco Usella”, a prisão onde estiveram nos últimos meses Vários casos de violência foram relatados Danos aos prisioneiros. Mas não é esse o motivo da saída do diretor: segundo fontes da administração penitenciária, ele foi indiciado.“Comportamento irregular” Para que seja permitido Companhia, Um objeto estrangeiro autorizado a atender exclusivamente na confeitaria da prisão para fins de reeducação Senadora Cynthia Leon (M5S) Junte-se a ela em reuniões com detidos. O arranjo foi feito após uma avaliação de alto nível da prisão penitenciária e documentos judiciais de vigilância.

Enquanto isso, o comentário veio imediatamente DoO Senador leon. “Durante minha visita, um amigo do Diretor Palmyra, Sem reconhecimento específico, Ele me guiou através da estrutura da frase e vários corredores. Uma história incrível, o que deveria ter sido a prisão mais cuidadosa da Itália após o espancamento violento e não provocado de prisioneiros em abril de 2020 e foi descoberto recentemente. Um desvio sérioAcredito que este seja o primeiro passo definitivo para restaurar a lei.

Guarda da casa confirmado

Nápoles é o Tribunal de RevisãoEntão Prisão domiciliar confirmada Ele é acusado de ser um dos organizadores dos policiais penitenciários Kadano Manganelli, 45, e Pascual Colossi, 53. Pesquisa incomum Santa Maria Capua Vedere na prisão em 6 de abril de 2020. Mais tarde, Manganelli tornou-se comandante-em-chefe dos agentes de Caserta e, ao mesmo tempo, chefe da polícia penal do presídio napolitano de Colossi Sectigliano. Comandante do “Grupo de Apoio à Intervenção”, Um tipo “Equipe Especial” Durante a epidemia, Antonio Fulon (então suspenso da investigação e do serviço) foi enviado à Prisão Veterinária Santa Maria Cápua para uma ronda. Jornada de penalidade