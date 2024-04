25 de abril, desfile de Bolonha Vergonha: fotos de Meloni queimadas

Eles queimaram os cartazes Geórgia Meloney em Bolonha. Realizou-se uma marcha antifascista na capital emiliana com os habituais slogans ouvidos noutras cidades, mas além disso, os cartazes eleitorais de Giorgia Meloni para as eleições europeias foram brutalmente atacados. Mantendo-se por perto Por pessoas desconhecidas. “ Durante a procissão em Bolonha, no dia 25 de Abril, os suspeitos do costume incendiaram algumas fotos do Presidente Giorgia Meloni, numa tentativa de animar ainda mais. Contracepção Eles já circulam há algum tempo “, ele anunciou Grande nome de Galeazzo, Vice-Ministro das Infraestruturas e Transportes. Pare de solidariedade com o PM: Aqueles que dizem como estamos reagindo ao expressarmos solidariedade ao Primeiro-Ministro… Liberdade de pensamento O seu próprio princípio fundamental afirma oferecer lições de respeito, democracia e tolerância a qualquer pessoa “.

Solidariedade com o Primeiro Ministro do Senador Fratelli d'Italia Marco Lisi: “ A extrema-esquerda nunca entrará em conflito e, embora devesse ser o Dia da Independência, os “pacifistas” regulares acharam melhor queimar uma efígie da Primeira-Ministra Georgia Melony durante uma procissão de cidadãos bem concorrida. “. O senador acrescentou: “ Quais são os apelos? Paz nacional? Como o dia 25 de abril é feriado nacional, solicitamos às organizações de esquerda que o aproveitem. “.

Cenas semelhantes foram gravadas em seu local em Caserta nos últimos dias Ele destruiu os cartazes Por Meloni e Tajani.