Evite definitivamente: Piscar luz verde para Inter e Juve

Mercado de transferências Juve e Inter, os últimos rumores que têm vazado de Portugal abrem cenários interessantes. Atualização ignorada: mais recente.

Em algumas semanas, a sessão do mercado de transferências de inverno certamente ganhará vida, mas os rumores e inconsistências estão começando a se acumular sem parar.

Ele sabe algo sobre isso Juventus, que se aproxima da próxima sessão de troca com o desejo de elevar áreas específicas do campo. Além de testar as águas para uma direita capaz de fazer Juan prender a respiração Quadrado, querubins Monitore cuidadosamente diferentes situações para fortalecer o pacote traseiro. perfil N’Tikka As pessoas adoram e não pouco, mas é claro que o documento “Velha Senhora” incluirá outros perfis em uma perspectiva futura.

Agora se aproximando à luz da despedida Alex Sandroo juv Um substituto para o brasileiro está em movimento há algum tempo. Ex Porto não renovará contrato, que termina no próximo verão, salvo reviravolta sensacional querubins Alguém que já identificou o perfil ideal para o tabuleiro tático de Allegri.

Juve e o mercado intertransferências, Grimaldo-Benfica: o fosso definitivo

Um dos perfis mais monitorados Juventus é Grimaldo. Traseira esquerda benfica ainda não renovou seu contrato com “águias” dentro de Expira em 2023. Isso foi pensado até recentemente O clube lusitano pode convencer o lateral-esquerdo a prolongar a experiência em solo lusitano, embora vários clubes tenham começado a acompanhar a situação.. A crença de que benfica No entanto, ao encontrar um quadrado firme com a pessoa em questão, de repente desmorona.

Reportado por Jornal de Notícias, aliás, o clube português teria decidido abandonar a mesa das negociações para a questão da renovação. A distância entre demanda e oferta é muito clara benfica Aquele que já iniciou comunicações para uma possível conversão. boas notícias Juventus e Inter, por algum tempo no caminho do lateral-esquerdo espanhol. Até os Nerasuris estão estudando a evolução da situação com ganância para colocar as mãos em um perfil internacional sem nenhum custo. Se houver algum desenvolvimento na frente do Cosens, o interesse do Inter ficará muito quente, e uma permanência na capital milanesa não é de forma alguma garantida.