Lazio Amarcard: Lazio Serie A com o único gol de Salernitana Nesta

O Biancoceleste marcou apenas um gol na Liga dos Capitães. Era 7 de março de 1999: De Vio, Catuso e Delio Rossi por outro lado

Apenas um objetivo, mas uma posição holística. O desafio entre Lazio e Salernitana, em várias instâncias do passado, também inclui um capítulo raro. Primeira – e única – Série A de Alessandro Nesta com a camisa do Lacio. O capitão da Lazio, Bianco Celeste, marcou apenas três gols com sua camisa: a primeira vez que marcou na temporada 1997/98 em Portugal, no exterior, na Copa da UEFA em Vitoria Cuimares. Segundo – Um dos mais importantes – ele marcou na segunda mão da Copa da Itália contra o Milan: Nesta marcou o terceiro gol, que entregou o troféu à Lazio. Para comemorar seu primeiro gol na Série A, Nesta foi forçado a esperar até o próximo ano.

Mais de dez meses se passaram entre o gol decisivo da Copa da Itália e o gol marcado em Salernitana. E foram dez meses dramáticos. O zagueiro da Lazio luta pela Copa do Mundo de 1998 na França, mas na primeira partida ele rompeu os ligamentos do joelho. Começa uma longa prova, ao final da qual seus companheiros decidem investi-lo na capitania. A Lazio joga na Juventus de Turim, onde Nesta troca a flâmula com seu capitão da Juventus, Antonio Conte, na seleção nacional. A Lazio venceu por um a zero: marca do Chile Salas, foi um gol fantástico.

A temporada continua até 7 de março de 1998, quando a Lazio – nas primeiras etapas – recebe o Salernitana. No banco dos Companheiros está Delio Rossi, um jovem Genaro Katuso que joga no meio-campo, e amigo de todos os tempos no ataque: Marco de Vio. A criação de host inesperadamente vê o benefício da dúvida. A equipe do Ericsson reagiu e viu o empate no final do primeiro tempo. Então, na segunda metade ele se espalha. Aos noventa anos, em um escanteio acertado pela direita por Conceição, Nesta explodiu na área e com um calcanhar acertou o goleiro do Companion, Ivan. O entusiasmo do capitão da Lazio resume-se: vai ao mastro da bandeira entre a Tribuna DeVore e a Karva Suite para agradecer ao seu homólogo português pela ajuda. READ Férias virtuais na França e em Portugal

7 de novembro de 2021 (alteração em 7 de novembro de 2021 | 12h22)

