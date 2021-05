Covid: Federica, não enterre na ordem de toque de recolher – política

“Acho que precisamos olhar para o setor de reabertura de forma ampla. Negócios como academias e o setor de casamentos (casamentos, edição) ainda estão fechados e não têm chance”. Se formos “enterrados” apenas na ordem do toque de recolher “Receio que cometeremos um erro: precisamos de rever a questão”. Massimiliano Petrica, presidente da Conferência Regional, disse à Rádio 24.

“O toque de recolher será gradativo e espero que seja retirado. Mas se mais algumas semanas forem necessárias, ninguém vai rasgar a roupa. É preciso reabrir algumas operações com a máxima segurança.”

Os suprimentos de geladeira da AstraZeneca são “um problema real”. “Não há dúvida de que foi feito um relatório confuso sobre a AstraZeneca, que assustou os cidadãos, mas devemos usar a clareza da ciência.” É o que afirma Friuli Venicia Giulia e o Presidente da Conferência das Regiões, Massimiliano Petrica, na Rádio 24. “Mesmo na minha região há um integrante abaixo do esperado em algumas faixas etárias – reiterou – não quer se vacinar por causa da população, mas para um grupo grande que não quer usar o AstraZeneca também cria sérios problemas no campanha de vacinação “. “Espero que a ‘clareza’ de que cada vez mais precisa ser feito por órgãos qualificados garanta aos cidadãos – Tenho visto estudos sobre astrogenia que ilustram como as contra-indicações e os efeitos adversos são menores do que nossos medicamentos diários. Temos que ser muito mais racional”.

Os pontos de venda de todos os shopping centers da Itália na próxima terça-feira farão uma manifestação contra o fechamento nos finais de semana, com um gesto de baixar as venezianas por alguns minutos. A iniciativa, que reúne 30 mil lojas e supermercados, é patrocinada por entidades de classe, ANCD-Gonad, Conformercio, Conforcition, Conselho do CNCC-National Shopping Centers e FederDribution, entre outros. As atividades proibidas devem ser extintas imediatamente. ” As lojas devem fechar nos feriados e antes dos feriados. ”