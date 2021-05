Futebol: Liga Europa. Bruno Fernandez “Nosso objetivo é conquistar a taça”

“Melhorámos, mas temos de vencer para o provar”, médio português Manchester (Inglaterra) (ITALPRESS) – “Ganhar o troféu vai ser importante do ponto de vista psicológico. No ano passado não ganhamos nada. Já sabemos isso, mas não é o suficiente, não é o suficiente para nós, queremos vencer. ” Com estas palavras, Bruno Fernandez encheu o ataque com vista à meia-final da Liga Europa de amanhã, em casa da Roma. O médio português na primeira fase, o melhor protagonista com o pilar Manut, duas assistências e vários golos. “Não acho que seja a minha melhor partida com esta camisa, talvez seja baseada em números com duas assistências e dois gols, mas quero melhorar, mesmo tendo jogado bem. Samptoria explicou. Até agora, ele tem sido a força motriz por trás da entrega contínua de desempenho de alto nível de Manu. “Espero jogar 50 jogos de alto nível também na próxima temporada, mas a sua qualidade deve ser maior quando joga em um clube como este”, disse o internacional português. No jogo de ida contra a Roma, Edinson Cavani e Paul Pogba também tiveram excelentes atuações. “Todos nós sabemos o que Paul e Eddie podem fazer pela equipe. Eles garantem qualidade, o que é importante para nós. Acho que todos sabem que a equipe está crescendo com sua contribuição. Precisamos manter nossos melhores jogadores e continuar a crescer como equipe.” Bruno Bernades também falou sobre a oposição da torcida que levou ao adiamento do jogo contra o Liverpool. “Foi difícil para nós desistir de um grande jogo. Preparámo-nos bem e estávamos confiantes depois da grande vitória sobre a Roma, mas não disse nada dos adeptos sobre o adversário”. (ITALPRESS). ari / red 05-May-21 18:34