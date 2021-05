Pusto Arcio, trabalhador falecido em acidente de trabalho em Bandera

No dia da abertura do inquérito sobre a morte de um jovem trabalhador por um advogado de Brito Luana de Oracio, Para entender a dinâmica do acidente, mais um acidente catastrófico de trabalho ressurge como um farol de segurança nas fábricas e empresas italianas. Um trabalhador de 49 anos, pai de duas meninas, de oito e sete anos, foi esmagado por um torno mecânico em uma empresa de descarte de plásticos em Bandera, onde ocorreu um grave acidente esta manhã em Pusto Arsicio, na província de Vares. A pessoa morreu no hospital; Ele foi convidado Christian Martinelli. A esposa de Martinelli, Sarah, foi à fábrica coletar os resultados pessoais do marido: “Ela reclamou que eram poucos”, explicou: “Não pude contar às meninas.” O casal tem duas filhas de 8 e 7 anos.

De acordo com a primeira reconstrução, o trabalhador foi esmagado por um grande cortador industrial enquanto verificava a saída de uma peça da máquina, mas não está claro como ocorreu o acidente. Eram cerca das 20h30 e a intervenção dos colegas que pediram socorro foi imediata, com bombeiros, mosquetões, polícia local, agentes da ADS e Arvind a passar por Del Rocolo. Ela estava consciente quando seus colegas a resgataram e então ela teve uma parada cardíaca.

Para esclarecer as causas do acidente, a Procuradoria-Geral da República de Pusto Arsicio abriu expediente sobre o homicídio de pessoas atualmente desconhecidas. A advogada Susanna Moldeni ordenou o confisco das máquinas em que a vítima trabalhava e a autópsia.