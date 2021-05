“Roma, que choque! Mourinho é o homem perfeito.”

Marco Franca O treinador que trouxe Mourinho para a Itália. Líder Inter Massimo Moratti Tinha decidido substituir o Mancini, cabendo ao então director técnico da Nerassuri fechar o contrato com o agente português. George Mendes. O Desembarque do Especial na Pinetina foi um sucesso e, segundo Franca, a chegada de José à capital também vai estar lá.

Qual foi sua primeira reação quando soube que Franca havia levado Roma Mourinho? «Espero que ele tenha escolhido o lugar certo. Na verdade, perfeito. Roma está cheia de curiosidade, desejo de redenção e fome de futebol. Em tal ambiente, José está no seu melhor porque ele é um técnico e nutre motivações. Quanto mais for encontrado do lado de fora, maior será o rendimento.

Quando você e Morati escolheram, você esperava que os resultados fossem tão bem-sucedidos? «A imaginação é complicada. Na verdade, eu diria utópico. Ele alcançou um recorde histórico com o Inter e se tornou o único clube italiano a marcar uma tripla.. Quais são as especialidades do Coach Mourinho? «É muito dedicado no seu trabalho: nunca se cansa no campo ou no escritório à procura da melhor solução para os seus problemas. O desejo de alcançar ou ganhar os melhores resultados está em sua cabeça.

Especialidades masculinas? «É uma pessoa leal e honesta, fica longe do futebol e dedica grande parte do dia ao time em que trabalha. Como todo mundo, ele sofre alterações de humor, que se reagrupam em 24 horas e são ditadas pelas emoções que o futebol transmite.. […] O que significa se uma propriedade como Friedkin realizar tal ação? «Quem tem em mente um plano importante, ambicioso e de longo prazo. Ninguém tem uma varinha mágica, na verdade José assinou um contrato de três anos, o que é um bom momento. A praça de Roma pode “assustar” Mourinho? «Alguém como ele não tem quadrados rígidos. Ele é o homem certo no lugar certo. Cherie A com Maut se tornará mais atraente? «Acho que porque ele é um personagem mundialmente conhecido no mundo do futebol, um dos treinadores de maior sucesso nos últimos 20 anos, um campeão. Isso dará crédito ao nosso campeonato. Depois de ser demitido pelo Chelsea, United e Tottenham, Mourinho está um pouco … fora de moda, o que você responde? «Seja o que for, mas … feito. Ele não foi muito bem para o Tottenham, mas venceu no United e no Chelsea, assim como Real, Inter e Porto. Para José, o tabuleiro do título fala por si.