Ana Caterina Nogueira: uma lenda portuguesa do Padel

esta manhã, Ana Caterina Noguera, Aos 45 anos conheceu o casal francês Alix Colombin e Jessica Ginier Barbier junto com sua compatriota Catia Rodriguez. Essa luta não é apenas mais uma aos olhos de Nogueira; Foi um testemunho da sua perseverança e longevidade no mundo do pedal, cuja história marcou em tantas ocasiões.

Primeira vitória não espanhola no WPT

Ana Caterina Nogueira foi a pioneira do padel português Primeira jogadora de seu país a vencer uma etapa do World Padel Tour (WPT), um feito impressionante que atesta seu talento e determinação. O seu feito é ainda mais notável quando consideramos que ele conseguiu este feito sem um parceiro espanhol pela primeira vez na história do WPT!

Ana Caterina Nogueira e seu parceiro argentino durante o torneio Arroyo de la Encominda, na Espanha, em 2018. Delfina Pré A história foi criada com a vitória na final. Foi a primeira vez que uma dupla venceu um torneio WPT sem espanhóis.

Na verdade, Catarina Tenório E Cecília Reiter Eles já haviam vencido as etapas do WPT. Mas os dois argentinos entraram mais tarde em contacto com parceiros espanhóis durante as suas conquistas.

Embora Nogueira e Brea tenham se separado em 2019, cada um voltou ao circuito com novos parceiros espanhóis e continuou a brilhar. Porém, Ana Caterina Nogueira não completou os registros.

A ascensão de Portugal

Ele cooperou em 2021 Sofia Araújo, outro jogador português, está agora em 12º lugar no ranking mundial. A dupla venceu o Albacete Challenger junta, tornando-se a primeira dupla da mesma nacionalidade (não espanhola) a vencer um torneio WPT. Esta segunda vitória sem companheiro espanhol faz de Ana Caterina Nogueira a única jogadora a conseguir o feito duas vezes.

Hoje Ana Caterina Nogueira continua classificada 30º no mundoUma posição notável para alguém com uma carreira tão longa.

Ana Caterina Nogueira ficará na história do batel não só pelas suas vitórias históricas, mas também pelo seu papel como pioneira e modelo para as futuras gerações de jogadores portugueses e internacionais. Sua jornada é uma prova do que pode ser alcançado com verdadeira inspiração e talento, trabalho duro e determinação inabalável.

Nogueira não é apenas um jogador de padel excepcional. Antes de mudar para o padel, teve uma carreira respeitável no ténis representando Portugal 36 vezes durante a Fed Cup. Esta experiência deu-lhe, sem dúvida, uma base sólida em termos de técnica e espírito competitivo, o que contribuiu para os seus sucessos posteriores em campo. Pedal.

Fãs de Patel, ofereço a vocês minha experiência e paixão. Nos vemos em breve nas pistas!

