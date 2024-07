Chuva cinzenta no aeroporto de Catânia, todos os voos suspensos

À medida que as horas passam a atividade do vulcão torna-se mais intensa, o número de erupções aumenta, as erupções são mais poderosas. As casas estão tremendo. De acordo com o modelo de previsão, as emissões de cinzas dispersas Direção Leste-Sudeste. O INGV também observa que o fluxo de lava começou na borda oeste da cratera. Boca Nua. Do ponto de vista sísmico, a amplitude média dos tremores vulcânicos também aumentou. As fontes de tremor estão localizadas na região da cratera de Voraj, a uma altitude de aprox. 3.000 metros acima do nível do mar. A amplitude do tremor infravermelho está aumentando. A rede clinométrica apresenta variações claras, evidentes nas estações do cume.

Está em valores muito altos Tremores de tubos de magma Sistema, um sinal de presença Grande energia Interior de um edifício vulcânico.

A cratera central está conectada à fonte de energia primordial e profunda do grande vulcão. Magmas são ejetados de partes mais profundas do sistema de energia do Etna. As ações de Voragin são extraordinariamente poderosas.