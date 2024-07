De acordo com os últimos rumores de mercado, ambas as empresas estão interessadas em contratar o jovem português Francisco Coinsegao.

Segundo Alessio Lento, do calciomercato.it, Leipzig e Juventus estão atrás do jovem talento português Francisco Conceição. Ambos os clubes manifestaram forte interesse no jogador do Porto.

O Leipzig intensificou recentemente os seus vínculos para contratar Consicao, um extremo ofensivo que tem atraído a atenção de vários clubes europeus.

Juve Não abandona o caminho e acompanha de perto a evolução da situação.

Carreira Conceição

Francisco Conceição, o talento português de 21 anos, inicialmente apelidado de “Chico” e rebatizado de “Messi da Olive”, está no centro das atenções dos principais clubes europeus. Como a Juve e Leipzig. Sua carreira, marcada por crescimento constante e experiências marcantes, mostra um grande potencial que já começou a mostrar em campo.

Início da Consição

Começou a jogar futebol aos 8 anos, quando o seu pai, Sérgio Conceição, regressou a Portugal depois de treinar o Standard Liege, na Bélgica. Francisco foi imediatamente acompanhado pelo Belenenses, mas foi só Jogo Lisboa Eles devem agir rapidamente para contratá-lo ao lado de outros talentos como Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Jolson Fernandez na lista dos Melhores Jogadores de Futebol Adolescentes do Mundo de 2021 da NXGN.

Desenvolvimento no porto

Em 2017, Francisco ingressou Equipes juvenis No Porto o seu talento começou a brilhar. Seu pai, Sergio, o incluiu no time titular em fevereiro de 2021, durante partida contra o Bovista. Desde então, Francisco tornou-se uma figura central no Porto com 93 jogos, 11 golos e 13 assistências. A sua permanência no clube está garantida até 30 de junho de 2027, negócio que reflete a confiança que o Porto deposita nele.