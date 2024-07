Pnrr, Meloni: ‘As despesas aumentaram para 51 mil milhões, 92% das medidas implementadas’. Fito: ‘Vejo 2026’ – Notícias

“A despesa total aumentou para mais de 51 mil milhões de euros e 92% das atividades ainda estão a ser implementadas”. Ele explicou isso A primeira-ministra Georgia Meloni, tanto quanto sabemos, falou na sala de controlo do Pnrr, explicando o “quadro actual do progresso processual e financeiro”. Esquema derivado de “Alinhamento do site Regis com o estado real de ativação do Pnrr”. “Até à data, as administrações responsáveis ​​pelas intervenções do Pnrr implementaram empréstimos de 122 mil milhões de euros face à previsão inicial de 132 mil milhões de euros. Dos ensaios do quadro de trabalho do Pnrr, os procedimentos de implementação dos restantes 8% das atividades equivalem a cerca de 10 mil milhões de euros. Todos os procedimentos concursais foram concluídos e os investimentos são de 111 mil milhões de euros ou 91% das atividades implementadas”. Isto foi explicado pelo primeiro-ministro Giorgia Meloni, pelo que sabemos, falando na reunião da sala de controlo.

“Fizemos um bom trabalho e devemos estar orgulhosos do que fizemos, mas não devemos parar porque a implementação do Pnrr não permite pausas. E estamos a menos de dois anos da meta final de 30 de junho de 2026. Assim, na sala de controlo do Pnrr, Meloni sublinhou os dados relativos às “despesas superiores a 51 mil milhões” e à execução de concursos. “Dívidas de 122 mil milhões de euros face à previsão inicial de 132 mil milhões de euros” “Deixamos um grande trabalho, mas, o jogo ensina-nos, é a última milha que decide a vitória ou a derrota. ter muito cuidado e continuar o jogo de equipe, o que nos permitiu ser o número um em termos de objetivos alcançados na Europa e de progresso financeiro do Pnrr. Todos deveriam estar orgulhosos porque isto é o resultado de um grande trabalho de equipa entre o governo, as administrações e as agências implementadoras. A Itália ocupa o primeiro lugar na Europa em termos de metas PNR e progresso financeiro”. A Primeira-Ministra Georgia Meloni explicou-o, tanto quanto sabemos, ao discursar na sala de controlo do Pnrr, apelando à aprovação do quinto relatório sobre a implementação do plano a ser enviado ao Parlamento. “Somos o Estado-membro que recebeu até agora o maior montante económico – continuou o Primeiro-Ministro – 113 mil milhões e meio de euros, face aos 194,4 mil milhões previstos pelo programa ou 58,4% do total, estamos em primeiro lugar. pedir e receber 11 mil milhões na quinta prestação, temos 8 mil milhões e meio. Enviámos pela primeira vez o pedido, que reportámos formalmente em junho passado, que vale 18 mil milhões e 200 milhões de euros e esteve no centro de. os trabalhos da sala de controle no dia 3 de julho”.

Na agenda da reunião convocada por Rafael Fito, Assuntos Europeus, Sul, Políticas de Integração e PNRR, Há Um relatório sobre a situação prática do Pnrr e diretrizes relativas ao estabelecimento de Câmaras de Coordenação do Pnrr em todas as províncias italianas, que implementa a função estratégica de monitorizar e apoiar a implementação de projetos a nível regional. A reunião na Sala Verde do Palazzo Sigi conta com a presença de representantes de Ministros e Ministérios Competentes, ANCI, UPI e Conferência de Regiões Autónomas e Províncias. O Ministro Fito dará entrevista coletiva ao final da reunião.

“A 31 de dezembro de 2023” a despesa com o Pnrr é de “42 mil milhões de euros, hoje é de 51,4 mil milhões, um aumento de cerca de 10 mil milhões em relação a dezembro do ano passado”. Rafael Fito, Ministro dos Assuntos Europeus, Integração e PNRR, divulgou isto em conferência de imprensa após a sala de controlo do PNRR. Na cabine, observou: “Foi aprovado o relatório semestral sobre o andamento do projeto”.

“O relatório mostra uma imagem muito positiva do progresso, mesmo na frente dos gastos.” Disse o Ministro dos Assuntos Europeus, Políticas de Integração e Pnrr. “A questão do custo é fundamental e importante e estas reuniões são mais do que reconfortantes”, disse, acrescentando que “o plano não é só custo, mas reformas e reformas importantes também são destacadas no relatório”. “Para 164 mil milhões de 194, ou seja, 85% dos recursos, encontrámos atividades sujeitas a procedimentos de seleção e atribuição”. O ministro Rafael Fito disse isso após analisar o relatório semestral da sala de controle do projeto. “A parte que falta – sublinhou – está relacionada com a revisão do programa realizada no ano passado e tem um calendário diferente”. O ministro deu o exemplo da “Transição 5.0 com um montante de 6,3 mil milhões” que tem “um mecanismo automatizado que garante a pontualidade”.

“Acredito absolutamente que o risco de problemas na relação entre o governo italiano e as instituições da UE, o Conselho e a Comissão, com base em avaliações políticas, está a anos-luz de distância: não há avaliação política. Tudo o que fizemos é transparente. E o significado da avaliação determinado por fatores externos”. Assim o Ministro dos Assuntos Europeus Rafael Fito Pnrr após a sala de controle. “Excluo absolutamente que possa haver problemas deste tipo. A Comissão Europeia está a realizar uma avaliação técnica do projeto. Excluo categoricamente que as avaliações políticas possam ter qualquer influência ou impacto”, acrescentou.

