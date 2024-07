Está em curso o prémio “M’illumino d’immenso” para a tradução de poesia para português, árabe e espanhol.

BARCELONA – As instituições culturais italianas de Barcelona, ​​​​Buenos Aires, Caracas, Cidade do México, Cairo, Lima, Madrid, Montevidéu, Rio de Janeiro e IILA (Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana) anunciaram o prêmio internacional. Uma tradução do poema “M’illumino d’immenso” por seus apoiadores. Graças a estes convites, a melhor tradução de dois poemas em italiano para português, árabe e espanhol será premiada por um poeta italiano (Giovanni Giudici) e em italiano por uma poetisa suíça (Laura Accerboni). Criado em 2018 por Barbara Bertoni e Fabio Morabito, o concurso tem como objetivo promover a tradução e divulgação da poesia contemporânea em italiano em todo o mundo. Este ano, traduções do italiano serão publicadas em revistas de 12 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Egito, Itália, Iraque, Marrocos, México, Portugal, Espanha, Suíça). Graças ao apoio de diversas instituições culturais italianas, o concurso organizado pelo Laboratório Trādūxit reúne concorrentes de vários países do mundo. Em 2023, quando o prêmio tinha apenas duas versões (italiano para espanhol e espanhol para italiano), os projetos de tradução vieram de 382 concorrentes residentes em 28 países. Uma novidade deste ano é que, graças ao apoio do Instituto Cultural Italiano do Rio de Janeiro, pela primeira vez está prevista uma versão do prêmio do italiano para o português. O vencedor da 1ª edição do M’illumino d’immenso ganhará 500 euros de italiano para português e uma semana de alojamento na Casa delle Traduzioni em Roma. Pela primeira vez desde a criação do prêmio, uma edição italiano-espanhol foi realizada graças ao apoio de sete instituições culturais italianas (Barcelona, ​​​​Buenos Aires, Caracas, Cidade do México, Lima, Madrid e Montevidéu). O vencedor da sétima edição da Itália em espanhol ganhará 1.000 euros. Uma quarta edição em árabe foi realizada graças ao apoio do Instituto Cultural Italiano do Cairo. O vencedor do prêmio italiano-árabe ganhará uma semana de hospedagem na Casa delle Truducuccioni, em Roma, uma contribuição para despesas de viagem e uma seleção de livros de poesia da editora suíça Casagrande. Considerando o sucesso desta iniciativa, no ano passado também foi criada uma versão do prémio, em que a língua italiana foi o alvo. O prêmio será concedido à melhor tradução para o italiano de dois poemas em espanhol, um de um poeta mexicano (Luis Miguel Aguilar) e outro de um poeta peruano (Antonio Cisneros). O vencedor receberá 1000 euros, uma seleção de livros da editora mexicana Fondo de Cultura Economica e a publicação de traduções em diversas revistas: Biblit – Ideias e recursos para tradutores literários (Itália), Diacritica (Itália), Fili d’Aquilon (Itália), Le Parol e le Gose (Itália), L’Ulysse (Itália), Poesia do Nosso Tempo (Itália), Revista Internationale de Culturas y Literaturas (Espanha) e Sample. Revisão de Tradução de Babel (Suíça). Todas as propostas expiram em 20 de agosto. (9 colunas)

