Nintendo Direct, setembro de 2023: possíveis datas de alguém que sabe

Os rumores de um possível novo continuam a ficar mais fortes Nintendo Direto por mês Setembro. Em particular, outra dica veio do portal Nintendo Universe nestas horas, que compartilhou possíveis datas para a próxima aparição do grande N, o que aparentemente poderia acontecer. Semana que vem.

Em particular, segundo fontes “anónimas e fiáveis” do site português, o próximo direto acontecerá De 11 a 15 de setembro.

Claro que esta é uma informação não oficial e deve ser tratada como tal, mas é bom lembrar que o Universo Nintendo adivinhou mais de uma dica em junho passado.