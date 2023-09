“Ele parece mais um comissário estrangeiro do que italiano”. Salvini esmagou Gentiloni

A Comissário Europeu O italiano deve zelar pelos interesses do seu país, mas não é tão claro: este é o pensamento Mateus Salvini. Qualquer referência a Dem Paulo Gentiloni É absolutamente favorecido pelo Ministro das Infraestruturas e dos Transportes, que é o convidado da Conferência Asiática agendada para Roma. Mesmo sem citar nomes, a análise é implausível: “Durante este período tive a impressão de que um comissário europeu jogava com a camisola de outra seleção. Em vez de recomendações, levantou queixas e críticas”.

A facada de Salvini

Palavras claras e definidas. Uma acusação que não permite respostas e antigo primeiro-ministro, hoje único representante italiano no governo europeu e chefe dos assuntos económicos e monetários. No decorrer do seu raciocínio, Salvini observou o quanto “É essencial termos Comissários Europeus que protejam os interesses de toda a comunidade e do país” E nesta perspectiva Eleições Planejado para junho de 2024 representa um cruzamento fundamental: “Espero que a próxima votação europeia, em Junho próximo, traga coisas novas ao Parlamento e à Comissão. O próximo Parlamento Europeu reunir-se-á em torno da habitação, do emprego, dos automóveis, da mobilidade, da segurança, da imigração. Onde se vive ou sobrevive. Coisas malucas como a imposto sobre o plástico criado contra a indústria italiana. Estou pensando em problemas, este é um problema verde. Em vez de te ajudar, eles te taxam”. Outro “adversário”, agora ex-vice-presidente da Comissão, Timmermans, não perdeu o ritmo: “Acredito que ele vencerá as eleições na Holanda e só causará danos lá, não em toda a Europa.” .

Entre recursos hídricos e manipulação