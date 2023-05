Barbara Capovani, Itália presta homenagem a ela. Cinco mil marcham sobre Pisa

Pisa, 3 de maio de 2023 – procissões de tochas Faixas orlavam as praças e lanternas que iluminavam as enfermarias, luto e até uma bolsa para jovens médicos batizados em sua homenagem. Após a comemoração no palco do show do dia 1º de maio, Itália homenageia Bárbara CapovaniO psiquiatra foi morto em Centavo. Iniciativas em sua memória em dezenas de praças, desde sua cidade (a saída da Piazza Vittorio Emanuele II está marcada para 20) até Palermo, de Bolzano a Messina, de Turim a Roma. Todos os eventos são apoiados pelos Médicos Provinciais e pela Sociedade Italiana de Psiquiatria (SIP), com o apoio de outras associações profissionais e científicas, com o mesmo objetivo: sensibilizar as pessoas e instituições sobre a questão da violência. No local de trabalho de saúde.

Em Pisa, segundo estimativas das forças de ordem, 5 mil marcharam. A procissão de tochas foi aberta por uma guirlanda com o slogan ‘Ber Barbara’ e a procissão foi conduzida pelo presidente das ordens nacionais dos médicos e dirigentes sindicais regionais e locais e pelo conselheiro regional de saúde. , Simone Bezzini, prefeito de Pisa Michele Conti e muitos outros políticos. Durante a procissão, as lojas do centro baixam temporariamente as persianas e apagam as luzes.