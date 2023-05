Sentimento dos portugueses lidera candidatos a oficiais de abril

Abril chegou ao fim, o que significa que é hora de considerar qual jogador do FIFA 23 Ultimate Team pode reivindicar o próximo prêmio Serie A POTM e cartão SBC.

A EA revelou agora os candidatos oficiais do Jogador do Mês (POTM) da Serie A para abril, com uma lista de cinco jogadores anunciados.

Você pode dar sua opinião votando no seu candidato favorito entre os cinco nomes que disputam o prêmio neste mês.

Portanto, confira abaixo os candidatos oficiais e como suas cartas especiais de Jogador do Mês se sairão no FIFA 23 Ultimate Team.

Cinco clubes diferentes da Serie A figuram na lista final deste mês, incluindo três jogadores da Itália.

O internacional português Rafael Leo será, sem dúvida, uma escolha popular entre os jogadores do Ultimate Team, enquanto Lautaro Martinez também pode reivindicar um card incrível.

Os seguintes jogadores foram nomeados para o prêmio de Jogador do Mês da Serie A de abril:

Lautaro Martinez

Rafael Leone

Lorenzo Pellegrini

Simão Verdi

Mattia Zaccagni

Vote no seu candidato preferido e dê a sua opinião através deste link.

Laudaro Martínez (VAL 90)

O vencedor da Copa do Mundo, Lazaro Martinez, marcou três gols em cinco partidas em abril, elevando sua contagem de gols no campeonato para 17 na temporada.

O atacante argentino agora está atrás apenas do atacante do Napoli, Victor Osimhan, na corrida pela Chuteira de Ouro. Infelizmente, o recorde do Inter de duas vitórias, um empate e duas derrotas em abril pode prejudicar suas chances de reivindicar o prêmio POTM.

Contra todas as probabilidades, Martinez pode conseguir um se reivindicar o prêmio Serie A POTM de abril 90 de janeiro Uma coisa para se gabar 90 dribles, 89 chutes, 88 condicionamento físico E 87 ritmo.

Rafael Léo (VAL89)

Depois de receber o prêmio de Jogador do Mês da Serie A em outubro, Raffaele Leo é o favorito novamente desta vez.

O lateral português marcou quatro gols e uma assistência em cinco jogos em abril, enquanto o Milan permanecia invicto no campeonato.

Um jovem de 23 anos receberá um diamante 89 de janeiro Item POTM em FUT 23 95 ritmo, 91 dribles E 84 tiro ao alvo.

Lorenzo Pellegrini (VAL 88)

O meio-campista da AS Roma, Lorenzo Pellegrini, impressionou a equipe de José Mourinho nas últimas semanas.

O meio-campista italiano marcou dois gols em cinco jogos pela Roma, onde venceu três, empatou e perdeu um.

Se o jovem de 26 anos reivindicar as honras do POTM este mês, ele poderá obter um 88 de janeiro Um item especial que ele tem 89 Dribles, 88 Passes, 84 Velocidades E 83 Saúde.

Simone Verdi (OVR 87)

Três gols em cinco jogos do campeonato em abril colocaram Simone Verdi entre os candidatos ao prêmio de Jogador do Mês da Serie A.

Com um recorde de duas vitórias, dois empates e uma derrota, eles conseguiram oito pontos em 15 no mês passado.

O potencial item POTM de Verdi pode ser alcançado 87 de janeiro Com algumas estatísticas de qualidade incluídas 91 ritmo, 90 dribles, 88 chutes E 87 passes.

Mattia Saccagni (VAL 88)

O lateral italiano Mattia Zaccagni tem se destacado pela Lazio durante toda a temporada e merece o prêmio de Jogador do Mês de abril.

O jogador de 27 anos somou um gol e duas assistências em cinco partidas em abril, ajudando seu time a três vitórias.

Zacagni pode reivindicar 88 de janeiro O papel POTM cai abaixo da curva de potência 93 ritmo, 92 dribles E 85 passados.