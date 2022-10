Ronaldo será oferecido à Inter, Milan pondera Loftus-Cheek do Chelsea

Um dos nomes que podem acender a próxima janela de mercado É inverno Cristiano Ronaldo. Campeão português, aliás, um ano após o seu regresso Manchester United Tendo já tido um ano decepcionante na Inglaterra, os Red Devils parecem estar pressionando por uma saída. Muitas empresas estão próximas de Blair, e mesmo entre essasentre. De acordo com os últimos rumores recolhidos por entre Ao vivo, de fato, o atacante teria pedido em casamento o clube nerazzurri, não apenas o Nápoles, mas o clube mais comentado nas últimas semanas.

Até o Milan Procurar um reforço no meio do campo e reviravoltas para o futuro não estão excluídos. Os rossoneri, de fato, estariam de olho Reuben Loftus-CheekSeguindo isto Chelsea Pode ser vendido em janeiro próximo por 20 milhões de euros.

Ronaldo-Inter: Obstáculos à contratação

Depois de tentar, sem sucesso, deixar o Manchester United no verão passado, Cristiano Ronaldo Recomeçou a nova época com mil dificuldades ao nível do jogo com a camisola dos Red Devils. A relação com o novo treinador tem lutado com muitas exclusões desde o primeiro minuto até reduzir o papel do português dentro da equipa.

Por exemplo, na última rodada, durante a partida contra o Tottenham CR7, o técnico holandês saiu do banco em polêmica com a decisão de não mandá-lo para o campo: outra rejeição dele pelo ex-técnico do Ajax é um gosto certo. quebrar A situação do United agora é irreparável, de acordo com a mídia britânica Os Red Devils vão deixar Ronaldo sair de graça em janeiro.

Jorge Mendes Então ele teria tomado medidas para encontrar uma nova equipe para o já cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Advogado português de destaque Ele teria oferecido Ronaldo ao Inter Quem pode considerar seriamente a oferta. Os nerazzurri estariam dispostos a não fechar as portas a uma hipotética visita de Cristiano Ronaldo à sombra da catedral, mas com uma condição: Reduzindo o envolvimento Pela ex-Juventus.

Atualmente em Manchester, Cristiano ganha 26 milhões de euros líquidos por temporada, quase três vezes o teto salarial máximo estabelecido pelo clube milanês, que é de 9 milhões de euros e, portanto, mais do que os Nerazzurri, que podem chegar a um máximo de 10/11 euros. milhão. . No entanto, o Inter não poderia usar o mandato de desenvolvimento, pois os requisitos para usar essa ferramenta incluem pelo menos dois anos de residência não fiscal na Itália, enquanto Cristiano tem apenas um.

Joaquin poderia acomodar a chegada de Cristiano Ronaldo aos Nerazzurri Coréia. O atacante nerazzurri teria acabado na mira Newcastle Graças a um ótimo início de temporada com o sétimo lugar na Premier League, o técnico Eddie Howe quer acabar com o departamento ofensivo para se classificar para a Europa.

Tendo em vista o mercado de transferências de inverno, o clube inglês poderia oferecer 30 milhões de euros para levar o atacante argentino à Premier League, o que permitiria aos Nerazzurri economizar cerca de 3,5 milhões de euros líquidos (6,5 milhões de euros brutos) com o noivado. Ex-Lácio.

Milão em Loftus-Cheek

o Milão Em busca de reforços para o meio-campo, Charles de Queteletre e Yassin Atlee não parecem totalmente convencidos. O clube rossonero busca um diretor com experiência de contato e por isso a hipótese ganhará força nas últimas horas. Reuben Loftus-Cheek.

Com 191 centímetros de altura, é um meio-campista muito físico, característico de Stefano. pinos Ele precisa de sua média.

Um jogador muito flexível do ponto de vista tático: com José Mourinho ele foi usado como meia-atacante, mesmo quando Antonio Conte estava alguns metros na frente, Maurizio Sarri – usando-o principalmente como meio-campista – conseguiu chutar. Melhor do que ninguém. Expôs todos os seus talentos.

O clube rossonero pode oferecer Chelsea Já uma oferta na próxima sessão do mercado de inverno, Graças ao contrato que expira em 2024. O clube inglês terá que decidir se continua a aventura com o meio-campista ou o vende para não perdê-lo de graça em 2024. O diabo pode tirar proveito dessa situação e tentar iniciar as negociações. Baseado em uma imagem ao redor 15-20 milhões de eurosUma figura com a qual Chelsea poderia decidir iniciar uma mesa de diálogo.

