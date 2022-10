Mercado imparável – Indiscrições, negociações e antecedentes para 22 de outubro

Todas as notícias do mercado de câmbio do dia foram para o arquivo dot. Aqui está a mensagem mais importante em termos de descuidos, negociações e antecedentes.

Ribéry pendura as chuteiras no prego: “Meu futebol acabou. Na equipe do Nicola? Estou feliz.” Inter, missão de ajuda à Espanha: “Adiada”. Diagabi, Film Rome. MONTIEL e PEDRAZA, todos os nomes vistos por sub

Franck Ribery diz adeus ao futebol O avançado do Salernitana, que hoje fará o seu último jogo como jogador, falou aos cadernos da edição de hoje da Gazzetta dello Sport: “O meu futebol acabou. A volta será um momento específico e muito difícil”.

Quando você percebeu que tinha acabado? “Há um mês fui a Munique para uma consulta. Pensei: talvez haja uma solução. Vou ter que fazer uma cirurgia, mas posso levar uma vida normal. No entanto, quando voltei a Salernitana, todos me ajudaram.

O técnico Nikola disse que se juntará à sua equipe. “Estou muito feliz: quero treinar no futuro. Gosto de estar em campo e perto do time. Disse aos meus companheiros que o mais difícil para mim é não sair, mas não poder ajudá-los ao máximo. Em vez disso, continuarei a fazê-lo e a viver o futebol como o amo. Numa cidade: apaixonadamente, amo o futebol, então o presidente Irvolino mudou e muda as coisas: você pode sentir isso. Um plano, uma visão de o futuro. Salerno merece grandes coisas”.

Voltando de sua viagem à Espanha, Piero Ausilio tem vários jogadores em seu caderno. De acordo com a edição de hoje do Tuttosport, depois do Sevilla-Valencia, Tanguy Niansou será o jogador mais manobrável enquanto Mouktar Diagaby está suspenso.

Olhos nas pistas laterais para o Inter. Piero Ausilio, que tem procurado novos alvos de mercado na Espanha nos últimos dias, terá como alvo vários players que cobrem ambas as bandas. De acordo com a edição de hoje do Tuttosport, os olhos estarão em José Luis Gaya e Thierry Correa, mas sem esquecer Alfonso Pedraza, atenção também deve ser dada a perfis como Gonzalo Montiel ou José Angel Carmona, que o Villarreal pode vender com uma oferta de 15 milhões . Euro.

Aston Villa, Amorim Gol número um para o banco. Mas precisa de 30 milhões para liberá-lo. O Atlético de Madrid não é apenas o PSG em João Félix: o português é como o Manchester United.

O técnico do Sporting, Ruben Amorin, é o primeiro candidato a substituir o aliviado Steven Gerrard no banco do Aston Villa. Para afastar o treinador do clube português, é necessário pagar a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros do seu contrato.

Se os Vilões decidirem pagá-lo, será o maior gasto de um treinador na história do futebol. Até o momento, o maior investimento do Bayern de Munique para contratar Julian Naglesmann de Lipizzaner: 25 milhões de euros.

Não apenas o PSG em João Félix. O atacante do Atlético de Madrid é procurado por vários grandes nomes do futebol europeu. Seu nome parece ter surgido na Inglaterra também. O Deportes Cuatro informa que o português entrou na mira do Manchester United como substituto de Cristiano Ronaldo.