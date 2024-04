Portugal vai testar semana de trabalho de 4 dias com o mesmo salário durante 6 meses

Economia

A partir de 1º de janeiro Os Emirados Árabes Unidos Vão reduzir a semana de trabalho: passará de cinco dias para quatro e meio. De acordo com o que foi noticiado pela agência oficial de notícias “WAM”. O primeiro país do mundo Para fazer tal escolha

O trabalho está em andamento em Abu Dhabi de domingo a quinta-feira. Com a chegada do novo ano, seguiremos os padrões internacionais, de segunda-feira até o final do dia Sexta-feira – Tradicionalmente feriado oficial nos países árabes. Já os funcionários de instituições do governo federal poderão deixar seus escritórios às 12h. Há três horas e meia Comparado com outros dias