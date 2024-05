Missa das Tropas Alpinas, Grande Marcha em Vicenza: Narrativa Direta

O 95º Encontro Alpino de Vicenza continua, assim como a história da Editorial Brecciana e da sua equipa de jornalistas, operadores e fotógrafos.

Abaixo estão as atualizações em tempo real do último dia.

8h – até o terceiro dia

Não sabemos como,Encontro Nacional de Tropas Alpinas esta manhã Todos eles já estão zumbindo, camisas xadrez brilhantes e brilhantes, bem passadas, prontas para uma marcha de dois quilômetros. Entre as festas de empresa, os museus, as canções, os abraços e os encontros, as duas noites de idas e vindas pelas ruas de Vicenza não são tão óbvias como as rosas (sempre aparentemente). Como resultado de cantar a plenos pulmões, a pessoa é traída pela afonia. Mas ainda As pernas estão prontas.

A cidade parece limpa esta manhã. Não havia sinal da folia da noite. Uma identidade clara de cidade acolhedora é preparada a partir dos serviços. Compositor 300 mil pessoas ou mais (Os números ainda são “dançarinos”) Não é fácil em três dias.

7h – Preparado para marcha

Para a missa de domingo de manhã – © www.giornaledibrescia.it

Nas ruas recém-desobstruídas, fileiras de tropas alpinas marcham com as camisas distintivas dos seus respectivos grupos, movendo-se todas em direção à parte ocidental da cidade.

É o dia do grande desfile, ponto alto do encontro alpino.

A hora de partida está prevista para as 9h00 e o horário final depende da afluência: Estamos falando de 10, 12 horas de marcha contínua para 70, 80 mil soldados alpinos. E os visitantes estrangeiros estão entre os primeiros a partir, depois dos civis e dos deputados armados. A ordem de marcha é, na verdade, inversamente proporcional à aparência: quem está mais longe marcha primeiro. Uma maneira infalível de voltar para casa. Entre os responsáveis ​​anunciados estão três ministros: Guido Croceto para a Defesa, Luca Siriani para as Relações com o Parlamento e Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas.

Coluna “Nossa” em frente à arquibancada Agendado das 15h às 15h30, depois das tropas alpinas emilianas, dentro do espaço atribuído à Lombardia. Os de Bérgamo e Cremona-Mântua marcharão antes dos de Brescia. De acordo com uma mudança revisada e acordada, primeiro as penas negras de Montesullo marchariam com o presidente Sergio Poinelli; Depois Brescia, o novo presidente Enzo Rizzi, depois as tropas alpinas de Vallecomonica com o presidente Ciro Ballardini.

Para que os telespectadores do Teletutto se conectem com a “Praça Alpina”, abriremos a “janela” ao vivo do acervo a partir das 11h. Depois acesse o noticiário e retorne ao vivo a partir das 14h30 para acompanhar de casa a marcha das tropas alpinas brasileiras e lombardas.