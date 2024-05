Investimentos e projetos, o clube não está à venda

“Não, ele não desistiu Nápoles. Ou melhor: o clube azul não está realmente à venda. Sem preço.” Vozes dentro da empresa são rápidas em esclarecer se necessário: De Laurentiis se reuniu ontem em um hotel no litoral com os chefes das delegações árabes que visitam a cidade. Mas “apenas” para falar sobre investimentos, parcerias comerciais, cinema e novas atividades culturais. Talvez o futuro do Napoli não tenha sido discutido. Estas podem ser as primeiras abordagens para iniciar discussões sobre possíveis patrocínios ou participação em eventos de futebol em Riad.

Mas não agora, não neste primeiro encontro. Ainda hoje não está excluído De Laurentiis Você poderá conhecer os representantes sauditas que estão envolvidos na série de reuniões no sindicato. Enquanto isso, ontem, entre um telefonema e outro, ele também teve tempo para falar sobre outras atividades em andamento para lançar as bases do futuro Napoli. Entre os temas abordados, nem estará a questão do estádio: os árabes, aliás, não têm interesse em investir ou participar da criação de obras desse tipo na Itália.

Não tem nada a ver com a tentativa do fundo soberano de Riade de se juntar a Milão nas últimas semanas ou com a tentativa de caçar Osimhan no Verão passado. De Laurentiis começou a gostar durante sua estada em Riad para a Supertaça “Visão Saudita 2030”. Ele se prepara para explicar alguns dos projetos relacionados ao cinema que poderão chegar à Arábia Saudita em vista da exposição – por enquanto. Mas ainda De Laurentiis Ele está pronto para apoiar os sauditas em quaisquer investimentos na nossa região. O dirigente sindical esteve em reunião com o dono do Napoli Costanzo Jannotti Pecci E Giovanna Della PostaOs CEOs da Invimit são, sem dúvida, os promotores desta aliança impressa Nápoles-Riade: A Arábia Saudita de Mohammed bin Salman quer mostrar uma nova face e atrair capital para diversificar a sua economia ainda centrada nos hidrocarbonetos através da “Visão Saudita 2030”.

A delegação de Riade esteve representada, entre outros, na conferência de ontem com o anfitrião italiano. Kamel AlmunajjetPresidente, Abdulrahman Al AnbarDiretor de Parcerias Estratégicas e Saud al HamoudGerente Geral de Parcerias, Autoridade de Desenvolvimento Thiria Gate. Então, os chefes da delegação saudita.

Os árabes e o Nápoles são uma sugestão há anos, nada mais. Ele é o Emir do Qatar, Al ThaniO dono do PSG, ele está tentando trazer esses dias Osimhen Sob a Torre Eiffel depois de enfrentar Cavani, Lavezzi e Fabian da Azzurra. Mas o fundo soberano Biff, no verão passado, já havia partido para a ofensiva Osimhen Mais tarde Zielinski E finalmente Politano (o Al Shabaab deu cerca de 15 milhões de euros em Janeiro). A Arábia Saudita possui nove times na Liga Árabe e estes incluem Al-Hilal, Al-Ahly, Al-Ittihad e Al Nasr, os times que fizeram os maiores investimentos. oferecido 140 milhões para o preço e 15 milhões por ano para o bombardeiro O nigeriano, aparentemente, cometeu um deslize.

De Laurentiis Ele ergueu um muro. Ele fez o mesmo Zielinski, e por algumas semanas tentado pelas colinas árabes. A paixão pelo futebol é infinita, só isso 20 milhões Nesta edição confirmaram a nossa Supertaça juntamente com a fórmula dos quatro finalistas. De Laurentiis mostrou-se relutante, mas permitiu que algum contato começasse em janeiro. Enquanto isso, a tendência da temporada não permitiu que o Napoli voltasse à Arábia em janeiro próximo, pois não se classificou para a Supertaça.

