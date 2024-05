Quem é Thiago Santos, o lateral português do Lille que o Milan gosta: é um super talento.

O Milan tem como alvo o lateral português Thiago Santos, do Lille, que poderá ficar sob a orientação de Jorge Mendes.

Imprimir entre Milão E Portugal Pode ser o tema da próxima pessoa Mercado de câmbio, começando no banco. Dois nomes fortes Sérgio Conceição de portaEle vai se encontrar Vilas–Boaz Para decidir o futuro após a final da copa, e Paulo Fonseca de Lírio, um dos melhores treinadores desta temporada na Europa pela qualidade de jogo e resultados. Do clube francês, o Milan sempre teve um ótimo relacionamento sentimento (Mignon E Leão Venha daí), a primeira compra também pode vir.

Nome em questão Diego Santos, um dos melhores talentos para a posição de lateral-direito em termos de desempenho e, principalmente, habilidade. Nascido em 2002, ele está apenas na segunda temporada no profissional e já pode estar perfeito para o grande salto para um time maior. Nada mais do que a confirmação de como a escola de futebol portuguesa está entre as melhores do mundo neste período histórico. E isso não é coincidência Milão, assim como outros clubes, estão olhando nessa direção para seus próximos movimentos. Quem Diego Santos E quais são suas características? Abaixo está tudo o que você precisa saber sobre este jogador.

A (curta) vida de Thiago Santos

Diego Santos é um produto do setor jovem jogoAltamente produtivo Portugal E por dentro Europa. No entanto, durante esses anos, ele mudou frequentemente de creche até chegarNo Estoril. É aqui que começa a sua jornada, que o leva a ser apresentado entre os melhores em muito pouco tempo: a sua primeira temporada como profissional 2022-2023, em que faz 30 jogos, o que é muito para um menino. Departamento Juvenil.

Uma prova clara de quão bom era seu talento desde o início, ele acreditou depois de um ano. Lírio – uma empresa que sempre esteve muito atenta à juventude – terá de investir 6,5 milhões para a comprar. Há uma visão por trás de sua compra FonsecaA faixa direita do 4-2-3-1 é aquela que inspira você a confiar nele e entregá-lo. O ex-técnico da Roma tem razão: Diego Santos disputou mais de 40 partidas este ano, com três gols e duas assistências. Um facto que já nos dá o primeiro sinal sobre este jogador: o talento é óbvio, mas dada a sua propensão ofensiva é razoável esperar algo mais. melhorará.

Thiago Santos, Características

Diego Santos Faz parte de uma nova geração de laterais com baixo centro de gravidade, rapidez e grande resistência em longas e curtas distâncias. Em comparação, lembra muito Yan KudoUm único jogador Girona e propriedade do Manchester City. O lateral do Lille, de 175 cm de altura, consegue cobrir toda a ala direita devido à sua fisicalidade. Em diversas ocasiões, Fonseca o fez começar como destro na preparação, com liberdade para acertar por fora ou por dentro. Isso o torna um lateral diferente da antiga concepção da função, mas adequado às necessidades do futebol moderno.

Depende do parceiro que está à sua frente: com ZegrovaPor exemplo, é criada uma bela impressão, que geralmente é Diego Santos Deixe espaço à direita para Kosovan atacar o meio espaço. O português começa com uma grande técnica pessoal e uma grande capacidade de ultrapassar o adversário: ele sabe disso, por isso tenta mesmo em situações de perigo. A consciência e a confiança em seus próprios métodos muitas vezes o expõem a alguns erros, mas na maioria dos casos beneficiam a capacidade de manobra de sua equipe. O ponto forte disso, porém, é a falta de precisão em seus passes e cruzamentos. Tudo isso pode ser conferido em um vídeo da Conta X em um lindo livro chamado “The Underrated Scout”. Analista de Concorrência e batedores Alexandre Guilherme.