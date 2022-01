Londres, Inglaterra) – Quatro vitórias consecutivasArsenal, Dez Cidade: Ano Novo Premier A 21ª rodada começa com a grande partida Artetta (Sem Govt.) E Cardiola. Após um contato suspeito entre Ederson e Odegaard na área, Warr não ofereceu pênalti, e a primeira chance real está na cabeça de Diaz, que espera que Romstale saia atacando a trave. Em meia hora, porém, os anfitriões passam: da esquerda para a direita através do Tyrney Saga incha a web. Antes do intervalo, Martinelli dobrou em quase duas ocasiões, mas em vez disso, no segundo tempo, aos 66 minutos, uma vantagem brilhante de Shaka sobre Bernardo Silva. Mahrez no lugar Ele mantém o ângulo certo e equilibra tudo. Os Gunners imediatamente se lançam para a frente e veem a nova vantagem desaparecer na escalação aqueu, mas no contra-ataque Gabriel entra rudemente em Gabriel Jesus e recebe o segundo cartão amarelo. Apesar do complexo de inferioridade, o Arsenal defendeu bem, mas desabou ao bater na área aos 93 minutos. Rodrigo Isso permite a Cardiola consolidar a liderança nesta primeira nomeação de 2022.