“Palavras tocam a mente de todos”

“São palavras que tocam o coração de todos os cidadãos. Feliz Ano Novo à Itália”. O primeiro-ministro Mario Draghi fez a revelação após o discurso de fim de ano do presidente Sergio Muttarella. Draghi, de acordo com o site do Palazzo Chigi, agradeceu ao chefe de estado por seu “apelo à unidade nacional, solidariedade e patriotismo”.

Cassete – “Compartilho com o presidente Matterella seu apreço pela responsabilidade dos cidadãos que foram capazes de levantar suas cabeças e começar de novo diante de uma emergência sem precedentes como a de Govt. A afirmação foi feita pela porta-voz do Senado, Elizabeth Caselli, ao comentar as notícias de fim de ano do presidente. “Agradeço ao presidente Materella pela autoridade e equilíbrio que inspirou seu trabalho.”

EU – “Quero expressar minha sincera e extraordinária gratidão ao Presidente Matterella pelas palavras desta noite e, acima de tudo, por tudo o que ele fez nestes sete anos como fiador da unidade constitucional e nacional. Ele inspirou nossa comunidade com sabedoria e poder. foi afirmado por Roberto Figo.

“O momento em que vivemos – acrescenta – impõe um sentido de responsabilidade e solidariedade; o empenho das empresas e o empenho de cada um de nós deve continuar no caminho que iniciamos. No ano passado o nosso país superou a Emergência. Como Presidente Recorda Matterella, o sentido de comunidade que temos conseguido expressar deve continuar a guiar o nosso dia-a-dia porque é essencial para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Obrigado mais uma vez, Senhor Presidente. Feliz Novo Ano para todos vocês. “

DI MAIO – “É um símbolo de unidade nacional. Sempre expressa esperança, determinação e paz.” Hoje devemos olhar para a frente para não esquecer as adversidades destes meses dramáticos. Assim, no rosto do ministro das Relações Exteriores, Luigi de Mayo.

Ter esperança – “Obrigado Presidente Matterella”. Assim, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, adotou o Twitter após o discurso do presidente do estado.

Degrau – “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Agradecemos-lhe pela forma como soube representar o interesse nacional e liderar o país nas tantas crises que, infelizmente, infelizmente ainda não terminaram, até à prova mais trágica. A Itália pode se orgulhar de seu presidente e, graças a ele, suas empresas podem se orgulhar. A afirmação foi do secretário do Partido Democrata, Enrico Letta.

“Entre os muitos belos conselhos do discurso final dos Sete Anos – acrescenta o Presidente Dem – gostaria de sublinhar muitas referências aos jovens, às novas gerações, às suas inquietações e às suas crenças. Discurso. São estes os desafios que queremos para superar. Nosso. O nosso, para a política, está nas mãos do Parlamento e do governo.

Salvini – “Obrigado ao Presidente Matterella por tudo e por tudo. Compartilhamos com o Presidente o orgulho e a gratidão de todos os italianos, profissionais de saúde, voluntários e agências de aplicação da lei que mostraram responsabilidade, paciência, dignidade, força e coragem ao longo dos meses. A Corporação está especialmente orgulhoso da contribuição que fez ao país, especialmente ao presente Em um governo tão paradoxal, elogiamos as palavras do presidente àqueles que aceitaram a responsabilidade de contribuir para a liderança da nação. A defesa é sempre, em lugar nenhum, jamais questionada. por qualquer motivo. Agradecemos ao Presidente por seu compromisso com o resto destes anos Asseguramos-lhe que Lega e a centro-direita serão firmes e decisivas na escolha do seu sucessor e esperamos que no final não seja eleito diretamente pelo povo italiano ”. Sobre isso, disse o presidente da Lego, Matteo Salvini, após o discurso do presidente.

“2022 na próxima primavera será um ano de reforma real, decisiva e necessária do judiciário com uma histórica nomeação com referendo. Estes dias e uma época marcada por um passo necessário, especialmente após o drama de Angelo Persie, afundaram o CSM e abalou ainda mais a credibilidade do Judiciário. Na questão, não se pode ficar calado ou imóvel ”, conclui.

Cond – «As palavras de Materella representam o horizonte de um compromisso político do qual não podemos escapar. Nunca devemos perder a esperança e a confiança na unidade, na solidariedade, na força moral. Tudo isto é novidade. Reforça o orgulho que sinto de viver com todos os italianos cidadãos – um guia que estará sempre focado nos momentos difíceis destes anos, nas reais necessidades das pessoas, no bem comum, no bom Can. ”Itália. Presidente Materella, obrigado a todos nós. “

Meloni – “Palavras de despedida do presidente Matterella, agradecimento de coração pelo alto e excelente valor corporativo. Seu discurso, que move a reaproximação com os italianos de todos os lados, os inspira a perseguir suas cabeças e as divisões de empresas e homens. Faça da mensagem final deste ano uma digna final alto e clássico para um período difícil de sete anos. ” A afirmação foi a Presidente dos Irmãos da Itália, Georgia Meloni.

«Os seus melhores votos são para alguém que tem a capacidade de realizar o mais alto nível de magia com o espírito patriótico de que a nossa Itália necessita, para se elevar ao mais alto nível nas instituições. Agradecemos-lhe novamente e unir-nos-emos à sua esperança. Se alguém quiser utilizá-lo novamente. Saiba que para provocar uma proposta de reeleição, os irmãos italianos – acabando com Meloni – serão contra. Com todo o respeito, mas com igual determinação ”.

Renzi – “Obrigado Presidente Matterella por escolher o futuro mudando o governo italiano em 2021. Obrigado por estes sete anos de sérios e difíceis, mas cheios de coragem e beleza. Assim é Matteo Renzi, o líder do italiano Viva.